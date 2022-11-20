В Гулькевичах завершили реконструкцию городского парка

Администрация города Гулькевичи отчиталась о завершении работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха, сообщает пресс-служба краевой администрации. В парке уложили новую тротуарную плитку, обустроили пять площадок с аттракционами и поставили современное ограждение.

— В главном месте притяжения для жителей и гостей города Гулькевичи установили новые скамейки, перголы, беседку, шахматный стол, спортивную площадки с трибунами, — сказал министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин. — Столь масштабные работы удалось произвести благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда».