В Гулькевичах завершили реконструкцию городского парка

Краснодарский край

Распечатать

  • Парк культуры и отдыха в Гулькевичах после реконструкции © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
    Парк культуры и отдыха в Гулькевичах после реконструкции © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

В городе Гулькевичи благоустроили городской парк культуры и отдыха

Администрация города Гулькевичи отчиталась о завершении работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха, сообщает пресс-служба краевой администрации. В парке уложили новую тротуарную плитку, обустроили пять площадок с аттракционами и поставили современное ограждение.

— В главном месте притяжения для жителей и гостей города Гулькевичи установили новые скамейки, перголы, беседку, шахматный стол, спортивную площадки с трибунами, — сказал министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин. — Столь масштабные работы удалось произвести благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда».

  • Гулькевичский парк культуры и отдыха после реконструкции © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
    Гулькевичский парк культуры и отдыха после реконструкции © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
  • Гулькевичский парк культуры и отдыха после реконструкции © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
    Гулькевичский парк культуры и отдыха после реконструкции © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
  • Гулькевичский парк культуры и отдыха после реконструкции © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru
    Гулькевичский парк культуры и отдыха после реконструкции © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

Ранее на этой неделе многофункциональную спортплощадку открыли в Тбилисском районе.

Также стало известно о планах сочинских властей построить 10 яхтенных марин, а анапских — затеять масштабную реконструкцию городских пляжей.

Гулькевичский район Парки

Новости

На Западном обходе Краснодара возводят школу с отставанием на четыре месяца
В Гулькевичах завершили реконструкцию городского парка
В Сочи перекроют центр города ради Крестного хода
На Ейском шоссе за 15 минут произошло две аварии
В Краснодаре на школьной линейке умер восьмиклассник
В станице Воронежской в ночном ДТП погиб человек

Лента новостей

Чемпионат без России
18 ноября, 17:00
Чемпионат без России
20 ноября стартует главный футбольный турнир планеты. Ностальгируем и рассказываем, где его смотреть и за кого болеть
«На детские книжки с наклейками рост до&nbsp100%»
17 ноября, 11:45
«На детские книжки с наклейками рост до 100%»
Что происходит в Краснодарском крае с ценами на книги и причём тут геополитика?
Ручки из пластиковых карт и перец из карандаша
18 ноября, 16:16 Реклама
Ручки из пластиковых карт и перец из карандаша
Чем удивлял Альфа-Банк на открытии фиджитал-офиса в центре Краснодара

Реклама на сайте