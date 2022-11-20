В Гулькевичах завершили реконструкцию городского парка
В городе Гулькевичи благоустроили городской парк культуры и отдыха
Администрация города Гулькевичи отчиталась о завершении работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха, сообщает пресс-служба краевой администрации. В парке уложили новую тротуарную плитку, обустроили пять площадок с аттракционами и поставили современное ограждение.
— В главном месте притяжения для жителей и гостей города Гулькевичи установили новые скамейки, перголы, беседку, шахматный стол, спортивную площадки с трибунами, — сказал министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин. — Столь масштабные работы удалось произвести благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда».
Ранее на этой неделе многофункциональную спортплощадку открыли в Тбилисском районе.
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