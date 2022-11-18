В Анапе займутся восстановлением пляжей

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Некоторые пляжи курорта пострадали из-за изменения уровня моря и других природных факторов

Власти Анапы решили заняться восстановлением пляжей. Причиной разрушения некоторых участков берега стали природные факторы — изменение уровня моря, опускание побережья, сменившаяся ветро-волновая обстановка.

Без естественного поступления материалов для формирования пляжей береговая линия может потерять внешний вид и рекреационный потенциал, считают в администрации.

В ближайшее время в городе должны выбрать проектную организацию, которая исследует побережье центра курорта. Специалисты оценят необходимость и масштаб берегоукрепительных работ, рассмотрят возможность планировки пляжей и подсыпки песка. Для восстановления береговой линии разработают техническое задание.

В ноябре Юга.ру рассказывали о ремонте участка набережной в Анапе на улице 40 лет Победы. Как сообщили в мэрии, там появится круглогодичный полицейский пункт.

Анапа Курорты и туризм отдых

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