В Тбилисском районе открыли многофункциональную спортплощадку

17 октября 2022 года в хуторе Песчаном Тбилисского района торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку с зоной уличных тренажеров и воркаута

Площадь объекта — более 1,5 тыс. кв. метров. Спортплощадка оборудована комплексом уличных тренажеров, зоной для занятий воркаутом, игровой зоной со специальным бесшовным синтетическим и травмобезопасным покрытием для занятий командными видами спорта. Для присутствующих на открытии выступили артисты районного Дома культуры. А сразу после торжественной части на новой спортплощадке состоялся футбольный матч на Кубок главы Песчаного поселения.

Со словами поздравлений к жителям обратились министр физической культуры и спорта Краснодарского края и глава Тбилисского района.

«Поздравляю всех жителей Песчаного сельского поселения с этим радостным событием. И хочу, чтобы эта площадка служила долго и на благо нашего спорта, на благо наших детей!», — сказал глава Тбилисского района Евгений Ильин.

© Фото Дарьи Красюковой, предоставлено пресс-службой администрации Тбилисского района

© Фото Дарьи Красюковой, предоставлено пресс-службой администрации Тбилисского района

Проект реализовали в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта» на условиях софинансирования краевого и районного бюджетов при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.