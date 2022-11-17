В Тбилисском районе открыли многофункциональную спортплощадку

Краснодарский край

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  • © Фото Дарьи Красюковой, предоставлено пресс-службой администрации Тбилисского района
    © Фото Дарьи Красюковой, предоставлено пресс-службой администрации Тбилисского района

17 октября 2022 года в хуторе Песчаном Тбилисского района торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку с зоной уличных тренажеров и воркаута

Площадь объекта — более 1,5 тыс. кв. метров. Спортплощадка оборудована комплексом уличных тренажеров, зоной для занятий воркаутом, игровой зоной со специальным бесшовным синтетическим и травмобезопасным покрытием для занятий командными видами спорта.

Для присутствующих на открытии выступили артисты районного Дома культуры. А сразу после торжественной части на новой спортплощадке состоялся футбольный матч на Кубок главы Песчаного поселения.

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Со словами поздравлений к жителям обратились министр физической культуры и спорта Краснодарского края и глава Тбилисского района.

«Поздравляю всех жителей Песчаного сельского поселения с этим радостным событием. И хочу, чтобы эта площадка служила долго и на благо нашего спорта, на благо наших детей!», — сказал глава Тбилисского района Евгений Ильин.

  • © Фото Дарьи Красюковой, предоставлено пресс-службой администрации Тбилисского района
    © Фото Дарьи Красюковой, предоставлено пресс-службой администрации Тбилисского района
  • © Фото Дарьи Красюковой, предоставлено пресс-службой администрации Тбилисского района
    © Фото Дарьи Красюковой, предоставлено пресс-службой администрации Тбилисского района

Проект реализовали в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта» на условиях софинансирования краевого и районного бюджетов при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в октябре 2021 года в центре станицы Геймановской Тбилисского района открыли реконструрованный парк площадью 2,1 га. В районном центре — станице Тбилисской — появился фонтан. Также здесь приступили к капитальному ремонту клуба. В здании проведут внутренние отделочные работы, отремонтируют полы, потолки, обновят двери и фасад. 

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