В Сочи построят 10 яхтенных марин. На них потратят около 1 трлн рублей

Об этом сообщила генеральный директор проектно-инвестиционной компании «Центр развития рекреационных территорий» Ольга Шебзухова. Марины помогут сократить расстояние между морскими портами курорта и создать новые набережные, а также обеспечить население рабочими местами, парусными школами и детскими площадками. По словам Шебзуховой, в рамках создания полноценного яхтенного комплекса построят отели на 35 тыс. номеров и 100 парковочных мест.

Директор добавила, что хоть проект и дорогостоящий, но он окупается. Сейчас специалисты разрабатывают бизнес-план каждой стоянки, чтобы объект строительства был выгоден и для инвесторов, и для государственного партнёра. Кроме того, решают вопрос и с зарубежными судами.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи планируют развивать яхтенный туризм и построят четыре новые марины — в Адлере «Южный риф», в посёлке Головинка «Каньон Прохладный», в посёлке Совет Квадже «Водопадная» и в посёлке Лазаревское «Лазаревская».