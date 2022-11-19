В Краснодаре на школьной линейке умер восьмиклассник

Краснодарский край

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  • Краснодарский лицей №4 © Скриншот сайта Google.com/maps
    Краснодарский лицей №4 © Скриншот сайта Google.com/maps

В краснодарском лицее №4 во время школьной линейки внезапно скончался ученик восьмого класса

14-летний подросток умер 18 ноября в краснодарском лицее №4. Как сообщает портал 93.RU, восьмикласснику стало плохо на перемене во время линейки. Он потерял сознание и скончался, несмотря на усилия подоспевших врачей.

В пресс-службе краевого управления СК РФ рассказали, что по данному факту ведется проверка следственным отделом Западного округа города Краснодара. Согласно предварительным данным, криминального характера у происшествия нет.

Напомним, что два года назад на еще одного ученика лицея №4 — на тот момент второклассника — напала женщина с молотком. А на прошлой неделе стая бродячих собак покусала девочку на территории школы №64.

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