В Краснодаре на школьной линейке умер восьмиклассник

В краснодарском лицее №4 во время школьной линейки внезапно скончался ученик восьмого класса

14-летний подросток умер 18 ноября в краснодарском лицее №4. Как сообщает портал 93.RU, восьмикласснику стало плохо на перемене во время линейки. Он потерял сознание и скончался, несмотря на усилия подоспевших врачей.

В пресс-службе краевого управления СК РФ рассказали, что по данному факту ведется проверка следственным отделом Западного округа города Краснодара. Согласно предварительным данным, криминального характера у происшествия нет.

Напомним, что два года назад на еще одного ученика лицея №4 — на тот момент второклассника — напала женщина с молотком. А на прошлой неделе стая бродячих собак покусала девочку на территории школы №64.