Полиция начала проверку после нападения женщины с молотком на 8-летнего ребенка в Краснодаре
11 ноября в полиции Краснодара прокомментировали инцидент, который произошел с одним из школьников города накануне
Историю опубликовали в соцсетях 10 ноября. Местная жительница рассказала, что в этот день на ее ребенка-второклассника напала неизвестная женщина. Мальчик шел в лицей № 4 через двор дома на улице Стасова, 141. Возле гаражей рядом с забором прохожая схватила его за капюшон и произнесла: «Ты что натворил? Веди меня к своей мамаше-суке». В этот момент ребенок разговаривал по телефону с матерью и попросил женщину отпустить его.
Проходящая мимо мать одноклассника вступилась за ребенка и тоже потребовала отпустить его. В ответ женщина достала из своей папки молоток и сказала, что сейчас убьет очевидицу и детей. Молодой человек, находившийся рядом, выхватил молоток у женщины из-за спины в тот момент, когда она замахнулась. На место вызвали полицию.
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11 ноября в полиции Краснодара портала Юга.ру ответили, что проводят проверку по факту происшествия. По данным ведомства, женщина схватила 8-летнего ребенка за капюшон и начала вести его против воли в сторону дома № 141. Она угрожала очевидице молотком, а затем скрылась.
Личность подозреваемой предварительно установили, а соседи подтвердили тот факт, что у правонарушительницы регулярно происходят конфликты с другими жителями дома. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и мотивы поступка гражданки.
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