Историю опубликовали в соцсетях 10 ноября. Местная жительница рассказала, что в этот день на ее ребенка-второклассника напала неизвестная женщина. Мальчик шел в лицей № 4 через двор дома на улице Стасова, 141. Возле гаражей рядом с забором прохожая схватила его за капюшон и произнесла: «Ты что натворил? Веди меня к своей мамаше-суке». В этот момент ребенок разговаривал по телефону с матерью и попросил женщину отпустить его.

Проходящая мимо мать одноклассника вступилась за ребенка и тоже потребовала отпустить его. В ответ женщина достала из своей папки молоток и сказала, что сейчас убьет очевидицу и детей. Молодой человек, находившийся рядом, выхватил молоток у женщины из-за спины в тот момент, когда она замахнулась. На место вызвали полицию.