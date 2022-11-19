Пропавший 11-летний мальчик найден живым

Вчера мы писали о том, что в Краснодаре по дороге из школы 16 ноября пропал 11-летний Дмитрий Корюшкин. На следующий день после пропажи мать ребенка подала заявление в полицию. К поискам также подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт».

Минувшим вечером Дмитрий был обнаружен — живым и здоровым.

Согласно сообщению пресс-службы краевого отдела Следственного комитета, мальчик заночевал у своего несовершеннолетнего друга, не сообщив при этом родителям друга, что его могут искать. «За это время никаких преступлений в отношении несовершеннолетних совершено не было», добавили в ведомстве.

Телеграм-канал «Краснодар №1 Телетайп» выдвинул версию, что Дмитрий Корюшкин добровольно принял участие в «популярной нынче игре "Исчезни на сутки"», суть которой заключается в том чтобы уйти из дома, не предупредив родителей, и не выходить на связь 24 часа. Друзья при этом не должны рассказывать взрослым об этой игре и выдавать местонахождение «исчезнувшего».

Так это или нет — сейчас выясняет полиция.

Ранее мы писали, что 18 ноября в Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской насмерть разбился выпавший из окна мужчина.