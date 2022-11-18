В Краснодаре мужчина погиб после падения из окна многоэтажки

Краснодарский край

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  • © Фото Ollie Walls, unsplash.com
    © Фото Ollie Walls, unsplash.com

Ночью 18 ноября в Краснодаре после падения с высоты скончался 33-летний мужчина

О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы. Мужчина выпал из многоэтажки на улице Восточно-Кругликовской, 51. На фото из телеграм-каналов видно, что его пытались спасти.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что погибшему было 33 года. В ведомстве начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как писали Юга.ру, ночью 17 ноября в районе Западного обхода Краснодара обрушился балкон с людьми. Пострадали два человека. В конце октября на улице Московской из окна многоэтажки выпала женщина.

Краснодар смерть

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