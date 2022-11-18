В Краснодаре мужчина погиб после падения из окна многоэтажки
Ночью 18 ноября в Краснодаре после падения с высоты скончался 33-летний мужчина
О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы. Мужчина выпал из многоэтажки на улице Восточно-Кругликовской, 51. На фото из телеграм-каналов видно, что его пытались спасти.
В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что погибшему было 33 года. В ведомстве начали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Вчера, 11:45«На детские книжки с наклейками рост до 100%»
Что происходит в Краснодарском крае с ценами на книги и причём тут геополитика?
15 ноября, 08:30«Масштаб нужды не поддается осознанию»
Три девушки из Краснодара отвезли в Мариуполь 20 тонн гуманитарной помощи