В Краснодаре пропал 11-летний мальчик. Он не пришёл домой из школы

В Краснодаре по дороге из школы пропал 11-летний Дмитрий Горюшкин

Информация появилась 16 ноября в телеграм-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Приметы мальчика: рост 152 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в чёрную кофту, тёмно-синие школьные брюки, чёрные кроссовки, тёмно-синюю шапку.

Как сообщил Юга.ру начальник пресс-службу УМВД России по Краснодару Артём Коноваленко, в настоящее время идут поиски Димы. С заявлением в полицию 17 ноября обратилась его мать. Известно, что на учёте в отделе по делам несовершеннолетних он не состоял.

Следователи просят людей, которые видели мальчика, позвонить по телефонам

+7 (928) 205-66-93, +7 (988) 765-15-36 или 02.

Ранее Юга.ру рассказывали, как в Краснодарском крае работает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Журналистка узнала, какие у добровольцев принципы работы и какие ошибки совершают родители пропавших детей.