В Анапе отремонтировали часть набережной, её будет охранять необычный пост полиции

В Анапе неподалёку от Ореховой рощи на улице 40 лет Победы отремонтировали участок набережной

На ней установили антивандальные лавочки и урны. Там же появился необычный полицейский пост. Как сообщается на официальном сайте мэрии Анапы, новую конструкцию оснастили оргтехникой, кондиционером и доступом к базе данных. Сотрудники управления будут дежурить в нём круглогодично. Патрулировать прогулочную зону и пляжи они будут на электромобилях, квадроциклах и мотоциклах. На курорте это уже седьмой такой полицейский пост.

Кроме того, в Анапе действует система «Дозор». Представляет собой компактную видеокамеру, которую можно закрепить на форме сотрудника или служебном автомобиле и в режиме реального времени определять лица, находящиеся в розыске.