В Анапе отремонтировали часть набережной, её будет охранять необычный пост полиции

Краснодарский край

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  • Отремонтированный участок набережной в Анапе © Скриншот видео с YouTube-канала «МАКОВОЗОВЫ», www.youtube.com/c/МАКОВОЗОВЫ
    Отремонтированный участок набережной в Анапе © Скриншот видео с YouTube-канала «МАКОВОЗОВЫ», www.youtube.com/c/МАКОВОЗОВЫ

В Анапе неподалёку от Ореховой рощи на улице 40 лет Победы отремонтировали участок набережной

На ней установили антивандальные лавочки и урны. Там же появился необычный полицейский пост. Как сообщается на официальном сайте мэрии Анапы, новую конструкцию оснастили оргтехникой, кондиционером и доступом к базе данных. Сотрудники управления будут дежурить в нём круглогодично. Патрулировать прогулочную зону и пляжи они будут на электромобилях, квадроциклах и мотоциклах. На курорте это уже седьмой такой полицейский пост.

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Кроме того, в Анапе действует система «Дозор». Представляет собой компактную видеокамеру, которую можно закрепить на форме сотрудника или служебном автомобиле и в режиме реального времени определять лица, находящиеся в розыске.

С 22 октября в Краснодарский край эвакуировали минимум 13,5 тыс. человек из Херсонской области. Больше всего людей привозят в Анапу, где мигрантам оформляют российские документы. Юга.ру отправились в курортный город, чтобы посмотреть, как власти Краснодарского края встречают беженцев.

Анапа Курорты и туризм Полиция Транспорт

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