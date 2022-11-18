В Ростов доставили тело студента из Замбии, погибшего в СВО. Он был осужден за хранение наркотиков
14 ноября министр иностранных дел Замбии сообщил о гибели 23-летнего замбийца в СВО в Украине
Глава МИД Замбии Стенли Какубо заявил, что тело 23-летнего студента из Замбии Натана Ньиренды планируют доставить на родину из Ростова.
Он приехал в РФ для изучения ядерной инженерии в Московском инженерно-физическом институте. В апреле 2020 года его осудили за хранение наркотиков на девять с половиной лет колонии.
При этом, по информации Какубо, Ньиренда погиб в зоне СВО в Украине 22 сентября. Министр подчеркнул, что правительство Замбии потребовало РФ объяснить, как Ньиренда был завербован из московской тюрьмы и отправлен в зону СВО. Напомним, что закон, разрешающий мобилизовывать граждан с непогашенными судимостями, приняли только 26 октября.
В октябре атаман Долуда заявил, что в СВО погибли 129 казаков:
15 ноября РИА «Новости» передали заявление замглавы МИД РФ Михаила Богданова: Москва выясняет обстоятельства гибели осужденного в РФ студента из Замбии. «Были контакты в Лусаке у нашего посольства, выясняем, конечно, все обстоятельства», — сказал Богданов. При этом сам чиновник сказал о гибели замбийца в СВО только со слов Какубо.
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