14 ноября министр иностранных дел Замбии сообщил о гибели 23-летнего замбийца в СВО в Украине

Глава МИД Замбии Стенли Какубо заявил, что тело 23-летнего студента из Замбии Натана Ньиренды планируют доставить на родину из Ростова.

Он приехал в РФ для изучения ядерной инженерии в Московском инженерно-физическом институте. В апреле 2020 года его осудили за хранение наркотиков на девять с половиной лет колонии.

При этом, по информации Какубо, Ньиренда погиб в зоне СВО в Украине 22 сентября. Министр подчеркнул, что правительство Замбии потребовало РФ объяснить, как Ньиренда был завербован из московской тюрьмы и отправлен в зону СВО. Напомним, что закон, разрешающий мобилизовывать граждан с непогашенными судимостями, приняли только 26 октября.