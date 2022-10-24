Мобилизованный отец троих детей из Ростовской области погиб в зоне СВО

Ростовская область

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  • Дмитрий Гаращенко © Скриншот фото с сайта «Ростов главный»
    Дмитрий Гаращенко © Скриншот фото с сайта «Ростов главный»

Мобилизованный Дмитрий Гаращенко из Пролетарска Ростовской области погиб в зоне СВО

Об этом сообщает 1Rnd.ru со ссылкой на администрацию Пролетарского района и его вдову Любовь Гаращенко. У мужчины остались жена и трое маленьких детей, самому старшему из которых шесть лет. Дмитрий был единственным кормильцем семьи — супруга ещё в декрете, на него оформлены ипотека и кредиты.

Дмитрия мобилизовали 26 сентября. В разное время он отслужил в Осетии и Ингушетии, доработал до пенсии в министерстве внутренних дел. Любовь пыталась вернуть его домой после призыва и написала обращение к губернатору региона Василию Голубеву. Похороны Дмитрия состоялись днём 24 октября.

Ранее в редакцию Юга.ру обратилась Азия из поселка Восход Новопокровского района и сообщила, что её 36-летнего мобилизованного мужа Александра Бойченкова, отца троих несовершеннолетних детей, не хотят возвращать домой.

Напомним, 4 октября вышли Указания Генштаба ВС РФ о порядке предоставления отсрочки от мобилизации, согласно которым отцы трёх и более детей до 16 лет освобождаются от призыва. Вячеслав Володин пообещал обеспечить контроль со стороны депутатов.

Армия Частичная мобилизация для СВО

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