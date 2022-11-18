В Адыгее количество наркозависимых, состоящих на учёте, снизилось до 508 человек

Министр здравоохранения республики Рустем Меретуков на заседании рассказал, что в республике отмечают снижение числа наркозависимых лиц — на учёте наркологов в 2022 году состоят 508 человек. В последние два года на наркоучёте регистрировали от 601 до 564 человек.

В программу стационарной реабилитации включили 82 пациента, из которых 68 — успешно её завершили, 14 — на стадии реабилитации. Амбулаторно прошли реабилитационный курс более 200 лиц, 91 пациент ещё проходит лечение.