В Адыгее количество наркозависимых, состоящих на учёте, снизилось до 508 человек
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл заседание республиканской Антинаркотической комиссии
Министр здравоохранения республики Рустем Меретуков на заседании рассказал, что в республике отмечают снижение числа наркозависимых лиц — на учёте наркологов в 2022 году состоят 508 человек. В последние два года на наркоучёте регистрировали от 601 до 564 человек.
В программу стационарной реабилитации включили 82 пациента, из которых 68 — успешно её завершили, 14 — на стадии реабилитации. Амбулаторно прошли реабилитационный курс более 200 лиц, 91 пациент ещё проходит лечение.
Министр труда и соцразвития Адыгеи Джанбеч Мирза проинформировал, что в текущем году по программе комплексной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией в специализированных центрах предусмотрели 900 тыс. рублей. С 2017 года такое лечение прошли 13 жителей республики: 9 из них находятся в стадии ремиссии, 1 — отказался от лечения, 3 — продолжают реабилитацию.
Как рассказал на заседании начальник по контролю за оборотом наркотиков МВД по Адыгее Казбек Хатляков, с начала года за наркопреступления понесли наказание 184 человека. Задокументировали 92 факта наркосбыта, 46 уголовных дел данной категории направили в суд. Совместно с заинтересованными ведомствами МВД по Республике Адыгея провело 11 оперативно-профилактических операций, а также организовало свыше 1,5 тыс. лекций и профилактических бесед с молодёжью.
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Первый зам. министра образования и науки Адыгеи Сусанна Паранук отметила, что в текущем учебном году ведомство продолжило работу с детьми из групп «особого внимания» и «риска», выявленных по результатам социально-психологического тестирования. Министерство активно сотрудничает с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Мурат Кумпилов поручил информировать родителей об актуальности участия их детей в добровольном социально-психологическом тестировании. Особое внимание — детям, регулярно пропускающим учебные занятия, ведущим асоциальный образ жизни и т.д.
«Такая системная деятельность даёт конкретное понимание возможных проблем. Выявляются группы «особого внимания» и «риска», что даёт представление о масштабе задач и поиске оптимальных решений. Кроме того, это позволяет в дальнейшем совершенствовать работу с молодёжью, привлекать волонтёров, искать инновационные формы и модели профилактики наркомании в подростковой и молодежной среде», — сказал Мурат Кумпилов.
Он отметил, что для повышения уровня профилактики наркомании и эффективности реабилитации наркозависимых важно постоянное взаимодействие органов правопорядка, реабилитационных центров, министерств и ведомств, курирующих образование, здравоохранение, культуру, спорт и СМИ.