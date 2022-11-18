На Керченской переправе приостановили движение паромов. Позже закроют Крымский мост

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за погоды работу Керченской паромной переправы временно приостановили

Вечером 17 ноября на Керченской переправе остановили движение паромов из-за усиления ветра. Порывы стали достигать 20 м/с, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что очереди из грузовиков со стороны Кубани нет. Накопительные площадки для автомобилей пустые.

В пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что 19 ноября на Крымском мосту приостановят автомобильное движение с 4:00 до 16:00. В это время там проведут ремонтно-восстановительные работы.

Как писали Юга.ру, с 27 октября грузовикам ограничили проезд к Керченской переправе. На паромах перевозят только специальные грузы. Остальные могут добраться на полуостров по альтернативному пути через Ростовскую область, Мелитополь и Джанкой.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре.

Автомобили Крымский мост

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На Керченской переправе приостановили движение паромов. Позже закроют Крымский мост

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