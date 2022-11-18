Из Горячего Ключа в Сочи за два часа. В Краснодарском крае начнут строить новую дорогу

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае в 2023 году планируют начать строить новую автомобильную дорогу из Горячего Ключа в Сочи

Как сообщают в телеграм-канале госкомпании «Автодор», протяжённость трассы, технико-экономическое обоснование которой уже выполнено, составит 152,5 км. Строить её будут в восемь этапов, начнут с обхода микрорайона Адлер.

Предполагается, что с запуском трассы объём турпотока в регионе может вырасти с 17-18 до 25 млн туристов в год. Разгрузив существующую дорогу А-147, новая сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи с семи до двух часов.

Проект презентовал заместитель председателя правления по инвестиционной политике компании Игорь Коваль в рамках конференции «Южный кластер — современная транспортная артерия». Как сообщили в пресс-службе «Автодора», строительство такой сложной трассы станет новым опытом для компании.

Как писали Юга.ру, Минстрой, Минэкономразвития и Минтранс займутся проработкой вопроса организации транспортного сообщения между горными курортами Сочи, «Лагонаки» в Адыгее и «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

Горячий Ключ дорога на курорт Дороги Сочи

Новости

Из Горячего Ключа в Сочи за два часа. В Краснодарском крае начнут строить новую дорогу
Из Сочи начнут летать самолёты в Актау
На Сочи и Туапсе обрушилась непогода. Молния попала в телебашню
В Крыму снова сбили беспилотник. Обломки упали на территорию подстанции
Расселить и разобрать. Спустя месяц после трагедии в Ейске начнут демонтаж пострадавшего дома
СМИ: Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар». «Кубани» тоже нужен новый тренер

Лента новостей

«На детские книжки с наклейками рост до 100%»
Вчера, 11:45
«На детские книжки с наклейками рост до 100%»
Что происходит в Краснодарском крае с ценами на книги и причём тут геополитика?
«Масштаб нужды не поддается осознанию»
15 ноября, 08:30
«Масштаб нужды не поддается осознанию»
Три девушки из Краснодара отвезли в Мариуполь 20 тонн гуманитарной помощи
Краснодар опустился в рейтинге качества общественного транспорта
Вчера, 07:35
Краснодар опустился в рейтинге качества общественного транспорта

Реклама на сайте