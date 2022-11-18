Из Сочи начнут летать самолёты в Актау
Авиакомпания SCAT 1 декабря запустит полётную программу между казахстанским городом Актау и Сочи
Об этом сообщают в телеграм-канале «Аэропорты Юга». Пассажиры будут летать в Актау на авиалайнерах Boeing 737-300 вместимостью 144 посадочных места.
Рейсы будут выполняться по четвергам. Вылет из Актау в 16:40, прилет в Сочи в 16:15. Вылет из Сочи в 17:30, прилёт в Актау в 20:50. Всё по местному времени.
Новое направление станет 28-м в международной маршрутной сети сочинского аэропорта в 2022 году. Ранее запустили авиарейсы в Абакан, Ереван, Амман, Каир. Также с июля из Сочи начали летать прямые рейсы в Саранск, Тюмень, Хабаровск и Владивосток.
Напомним, в Краснодарском крае аэропорт Сочи — единственный работающий.
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