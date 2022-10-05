Из Сочи запустили авиарейсы в Абакан

С 5 октября из Сочи в Абакан два раза в неделю будут летать самолеты

Авиакомпания NordStar запустила рейсы из Сочи в Абакан. Самолеты Boeing 737-800 вместимостью 180 человек будут летать по вторникам и субботам, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Из Сочи рейсы вылетают в 20:10 и приземляются в Абакане в 5:25. В обратном направлении они отправляются в среду в 13:00 по местному времени и прилетают в Сочи в 14:55 по московскому времени. В воскресенье рейсы из Абакана отправляются в 11:10 и приземляются в Сочи в 13:05.

Стоимость билетов начинается от 8 тыс. рублей с багажом. Также в пресс-службе отметили, что в расписании возможны корректировки.

Ранее Юга.ру писали, что с 23 сентября между Сочи и Ереваном появились прямые авиарейсы армянского лоукостера. С 30 октября из сочинского аэропорта начнут летать самолеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.