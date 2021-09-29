Семья бывшего губернатора Кубани владеет крупнейшими туристическими объектами в крае — СМИ

27 сентября интернет-портал «Эксперт Юг» выпустил расследование, посвященное владельцам туристических объектов на Кубани и связи с семьей бывшего губернатора Краснодарского края и министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Журналисты выяснили, что фактическим владельцем всех знаковых туристических объектов на курортах Краснодарского края является управляющая компания «Мантера-групп». Владелец компании — Роман Баталов, зять Александра Ткачева. Другие объекты также связаны с семьей экс-губернатора или с ним самим.

Что такое «Мантера-групп»? Компания дала о себе знать в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). «Мантера-групп» объявила, что вложит 38 млрд рублей в развитие туризма на Дальнем Востоке. Из сопроводительных документов к ВЭФ следует, что компания занимается «развитием туристических дестинаций, управлением отелями в партнерстве с глобальными сетевыми брендами, а также разработкой и внедрением новых стандартов гостеприимства».

По данным журналистов, «Мантера-групп» была зарегистрирована в феврале в Адлерском районе Сочи по адресу: Континентальный проспект, 6 (там находится один из корпусов отельного комплекса «Сочи Парк»). Владелец и генеральный директор — Роман Баталов.

Чем владеет компания? Игорной зоной «Красная Поляна», парком развлечений «Сочи Парк», «Курортом Красная Поляна», винодельней Château de Talu, форелевым хозяйством, многофункциональным комплексом премиум-класса Mantera seaview residence, расположенным напротив Олимпийского парка в Сочи.