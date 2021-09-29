Семья бывшего губернатора Кубани владеет крупнейшими туристическими объектами в крае — СМИ
СМИ опубликовали расследование, которое связывает крупнейшие туристические объекты с семьей экс-губернатора Кубани Александра Ткачева
27 сентября интернет-портал «Эксперт Юг» выпустил расследование, посвященное владельцам туристических объектов на Кубани и связи с семьей бывшего губернатора Краснодарского края и министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.
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Журналисты выяснили, что фактическим владельцем всех знаковых туристических объектов на курортах Краснодарского края является управляющая компания «Мантера-групп». Владелец компании — Роман Баталов, зять Александра Ткачева. Другие объекты также связаны с семьей экс-губернатора или с ним самим.
Что такое «Мантера-групп»? Компания дала о себе знать в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). «Мантера-групп» объявила, что вложит 38 млрд рублей в развитие туризма на Дальнем Востоке. Из сопроводительных документов к ВЭФ следует, что компания занимается «развитием туристических дестинаций, управлением отелями в партнерстве с глобальными сетевыми брендами, а также разработкой и внедрением новых стандартов гостеприимства».
По данным журналистов, «Мантера-групп» была зарегистрирована в феврале в Адлерском районе Сочи по адресу: Континентальный проспект, 6 (там находится один из корпусов отельного комплекса «Сочи Парк»). Владелец и генеральный директор — Роман Баталов.
Чем владеет компания? Игорной зоной «Красная Поляна», парком развлечений «Сочи Парк», «Курортом Красная Поляна», винодельней Château de Talu, форелевым хозяйством, многофункциональным комплексом премиум-класса Mantera seaview residence, расположенным напротив Олимпийского парка в Сочи.
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Кто управляет «Мантера-групп»? Проанализировав базы компаний «СПАРК-Интерфакс», ИАС Seldon.Basis, а также информацию из СМИ и собственных источников, журналисты предположили, что все туристические объекты связаны с семьей и приближенными Александра Ткачева.
Так, компания «Домейн» — единственный оператор игорной зоны «Красная Поляна» — принадлежит зарегистрированной в Сингапуре компании Silverron international pte. В конце 2015 года «Красную Поляну» за 35 млрд рублей купила компания «Курорт плюс». Гендиректор компании — Андрей Близнюк, бывший член правления АО «Сочи Парк». «Сочи Парк», в свою очередь, принадлежит ООО «Юг-бизнеспартнер». Акционер этой компании — Андрей Скок, возглавляющий винодельческую компанию Château de Talu, которая принадлежит супруге Ткачева Ольге.
Что «Мантера-групп» планирует делать в будущем? У компании большие планы — развитие в Крыму и Приаморье. Во Владивостоке хотят построить тематический парк на острове Русском, а за основу возьмут концепцию «Сочи Парк». Также планируют создать казино, гольф-клуб и гостиницы.
На Петербургском экономическом форуме анонсировали проект «Ялта Парк». Сейчас компания ищет в Крыму подходящую для этого территорию. Также «Мантера-групп» планирует построить парки развлечений в Краснодаре и Калининграде.