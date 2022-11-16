Глава Адыгеи и руководитель Союза композиторов России обсудили развитие творческого потенциала республики
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с председателем правления Союза композиторов России Рашидом Калимуллиным
Визит Рашида Калимуллина в Адыгею приурочен к открытию в республике международного фестиваля академической музыки «Адыгея музыкальная». Проект направлен на сохранение и развитие национального академического музыкального искусства, расширение межнационального и межрегионального сотрудничества. Впервые фестиваль прошёл в 2017 году.
Во встрече приняли участие первый заместитель министра культуры Адыгеи Ольга Гавшина, художественный руководитель ГАНП Адыгеи «Исламей», председатель Союза композиторов Адыгеи, народный артист РФ, Адыгеи, Кубани, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии Аслан Нехай.
«Наша республика обладает большим творческим потенциалом и талантами, которые мы стремимся поддерживать, создавать все условия для поиска и продвижения молодых дарований. Для нас важно, чтобы Адыгея становилась участником крупных творческих проектов, а также площадкой для реализации новых инициатив. Поэтому мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с Союзом композиторов РФ в развитии национального искусства, профессиональной музыкальной культуры. Со своей стороны будем поддерживать все интересные идеи и творческие начинания, которые влияют на повышение культурно-образовательного уровня населения, проявление интереса наших жителей к классическому искусству, в том числе музыкальному», — сказал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи поблагодарил Рашида Калимуллина за личный вклад в развитие культуры, искусства республики и присвоил композитору почётное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Адыгея».
В свою очередь, руководитель Союза композиторов России отметил высокий уровень профессионального искусства в Адыгее и поблагодарил за оценку и признание его творчества и за внимание органов власти республики к развитию национальной культуры.
«Я уже не первый раз в Адыгее. У нас сложилось плодотворное сотрудничество. Большое спасибо вам, уважаемый Мурат Каральбиевич, за поддержку наших предложений, которые успешно воплощаются в жизнь. Одно из них — проект «Адыгея музыкальная». Фестиваль становится всё более солидным. В этом году он получил статус международного», — отметил Рашид Калимуллин.
Торжественное открытие международного фестиваля академической музыки «Адыгея музыкальная» состоится 16 ноября в Госфилармонии Адыгеи. Концертную программу откроет музыка первого профессионального композитора Адыгеи, народного артиста России Аслана Нехая. Далее в концерте прозвучат произведения композиторов России, Белоруссии, Абхазии, Узбекистана и Ирана.
17 ноября в 18:30 состоится авторский концерт Рашида Калимуллина. Его сочинения широко известны и исполняются ведущими оркестрами разных стран. Композитор работает в самых различных музыкальных жанрах — опера, симфонические и камерные сочинения, хоровая музыка, песни. Программу авторского концерта откроет поэма для симфонического оркестра «Аслан», посвященная Аслану Нехаю. Далее прозвучат симфонические танцы: «Баллада», «Адажио», «Танго», «Вальс» и «Тревожное утро»; «Казанские истории» — музыка для оркестра в 4-х частях и концерт для скрипки с оркестром в 3-х частях.