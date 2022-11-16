Глава Адыгеи и руководитель Союза композиторов России обсудили развитие творческого потенциала республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с председателем правления Союза композиторов России Рашидом Калимуллиным

Визит Рашида Калимуллина в Адыгею приурочен к открытию в республике международного фестиваля академической музыки «Адыгея музыкальная». Проект направлен на сохранение и развитие национального академического музыкального искусства, расширение межнационального и межрегионального сотрудничества. Впервые фестиваль прошёл в 2017 году.

Во встрече приняли участие первый заместитель министра культуры Адыгеи Ольга Гавшина, художественный руководитель ГАНП Адыгеи «Исламей», председатель Союза композиторов Адыгеи, народный артист РФ, Адыгеи, Кубани, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии Аслан Нехай.

«Наша республика обладает большим творческим потенциалом и талантами, которые мы стремимся поддерживать, создавать все условия для поиска и продвижения молодых дарований. Для нас важно, чтобы Адыгея становилась участником крупных творческих проектов, а также площадкой для реализации новых инициатив. Поэтому мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с Союзом композиторов РФ в развитии национального искусства, профессиональной музыкальной культуры. Со своей стороны будем поддерживать все интересные идеи и творческие начинания, которые влияют на повышение культурно-образовательного уровня населения, проявление интереса наших жителей к классическому искусству, в том числе музыкальному», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поблагодарил Рашида Калимуллина за личный вклад в развитие культуры, искусства республики и присвоил композитору почётное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Адыгея».

Читайте также: В Адыгее создадут систему поиска и поддержки молодых композиторов

В свою очередь, руководитель Союза композиторов России отметил высокий уровень профессионального искусства в Адыгее и поблагодарил за оценку и признание его творчества и за внимание органов власти республики к развитию национальной культуры.

«Я уже не первый раз в Адыгее. У нас сложилось плодотворное сотрудничество. Большое спасибо вам, уважаемый Мурат Каральбиевич, за поддержку наших предложений, которые успешно воплощаются в жизнь. Одно из них — проект «Адыгея музыкальная». Фестиваль становится всё более солидным. В этом году он получил статус международного», — отметил Рашид Калимуллин.

Торжественное открытие международного фестиваля академической музыки «Адыгея музыкальная» состоится 16 ноября в Госфилармонии Адыгеи. Концертную программу откроет музыка первого профессионального композитора Адыгеи, народного артиста России Аслана Нехая. Далее в концерте прозвучат произведения композиторов России, Белоруссии, Абхазии, Узбекистана и Ирана.