В Адыгее создадут систему поиска и поддержки молодых композиторов
В Адыгее планируют сотрудничать с Союзом композиторов России для развития музыкального искусства в регионе
Об этом 19 ноября во время рабочей встречи договорились глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель правления Союза композиторов России, народный артист России Рашид Калимуллин.
По словам Кумпилова, в республике создают условия для поиска и поддержки молодых талантов: действует широкая сеть образовательных организаций и творческих объединений, направленных на развитие различных видов искусства.
Глава Адыгеи выразил заинтересованность в совместном с Союзом композиторов России лоббировании интересов культурной сферы региона на федеральном уровне, в том числе в выделении целевых мест на обучение молодых талантов Адыгеи в ведущих консерваториях страны.
Многие молодые люди из Адыгеи получают музыкальное образование в ведущих консерваториях страны. Сейчас планируется делать упор на поддержку композиторов, создать школу проефссионального роста музыкантов, сообщили порталу Юга.ру в министерстве культуры Республики Адыгея.
«Только обучить композиторскому искусству недостаточно. Нужны природные данные. Совместно с Союзом композиторов РФ мы планируем разработать новые механизмы для поиска одаренных ребят, их последующего обучения и продвижения», — рассказали в ведомстве.
В этом году Союзу композиторов Республики Адыгея исполняется 25 лет. Сейчас он объединяет 7 композиторов и музыковедов.
Как писали Юга.ру, в апреле 2017 года в Адыгее состоялся Межрегиональный фестиваль академической музыки «Адыгея музыкальная», в котором приняли участие творческие коллективы Адыгеи и Краснодарского края.
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