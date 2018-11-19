В Адыгее создадут систему поиска и поддержки молодых композиторов

В Адыгее планируют сотрудничать с Союзом композиторов России для развития музыкального искусства в регионе

Об этом 19 ноября во время рабочей встречи договорились глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель правления Союза композиторов России, народный артист России Рашид Калимуллин.

По словам Кумпилова, в республике создают условия для поиска и поддержки молодых талантов: действует широкая сеть образовательных организаций и творческих объединений, направленных на развитие различных видов искусства.

Глава Адыгеи выразил заинтересованность в совместном с Союзом композиторов России лоббировании интересов культурной сферы региона на федеральном уровне, в том числе в выделении целевых мест на обучение молодых талантов Адыгеи в ведущих консерваториях страны.