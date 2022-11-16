Бывшего главу Ейска осудили за превышение должностных полномочий

Исходя из материалов дела, в апреле 2021 года чиновник склонил подчиненного ему директора «Центра городского хозяйства» к заключению муниципального контракта на монтаж оконных и дверных конструкций для 12 нестационарных объектов на территории местного пляжа. Таким образом он хотел дать преимущество предпринимателю и одновременно своему родственнику. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Объект закупки разделили на несколько контрактов, что позволило без конкуренции заключить договоры или с единственным подрядчиком родственником, или со связанными с ним лицами. За выполнение работ перечислили 1 млн 65 тыс. 264,89 рублей. Экспертиза показала, что стоимость завышена на 353 тыс. 264,89 рублей.

В судебном заседании Скачедуб согласился с предъявленным обвинением. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с лишением права три года занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре задержали бывшего директора регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства по подозрению в получении подкупа в 41 млн рублей.