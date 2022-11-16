В Краснодаре авария с семью машинами. Одну вынесло на трамвайные пути
На улице Захарова в Краснодаре произошло массовое ДТП
Утром 16 ноября в Краснодаре на улице Захарова в районе перинатального центра столкнулись несколько автомобилей. По информации телеграм-канала Kub Mash, водителю БМВ стало плохо во время движения. Он потерял управление и столкнулся с припаркованными вдоль обочины автомобилями. Одну из машин вынесло на трамвайные пути.
В результате аварии повреждения получили семь автомобилей. На место прибыли спасатели и скорая помощь. Временно остановилось движение трамваев №2 и №5. Позже телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео на котором автомобиль, выехавший на рельсы, самостоятельно покидает место ДТП. Движение трамваев возобновилось. По предварительной информации, пострадавших нет. От медицинской помощи участники дорожного происшествия отказались.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в аварии в центре Краснодара скончались двое человек, хотя сначала СМИ сообщали о троих погибших.