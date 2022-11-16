В Краснодаре авария с семью машинами. Одну вынесло на трамвайные пути

Утром 16 ноября в Краснодаре на улице Захарова в районе перинатального центра столкнулись несколько автомобилей. По информации телеграм-канала Kub Mash, водителю БМВ стало плохо во время движения. Он потерял управление и столкнулся с припаркованными вдоль обочины автомобилями. Одну из машин вынесло на трамвайные пути.

В результате аварии повреждения получили семь автомобилей. На место прибыли спасатели и скорая помощь. Временно остановилось движение трамваев №2 и №5. Позже телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео на котором автомобиль, выехавший на рельсы, самостоятельно покидает место ДТП. Движение трамваев возобновилось. По предварительной информации, пострадавших нет. От медицинской помощи участники дорожного происшествия отказались.