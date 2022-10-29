В аварии в центре Краснодара скончались двое человек, хотя сначала СМИ сообщали о троих погибших

Поздним вечером 28 октября в Краснодаре в районе кинотеатра «Аврора» произошла авария. На опубликованном в соцсетях видео заметно, как автомобиль обгоняет соседей по потоку, параллельно перестраиваясь из крайней правой полосы в левую.

В результате водитель иномарки не справился с управлением, задел другую машину и врезался в дерево.

В первое время после аварии телеграм-каналы сообщали о троих погибших. Однако позже большинство из них со ссылкой на полицию уточнили, что погибли двое человек — водитель и одна из пассажирок. Ещё двоих участников аварии госпитализировали.

11 октября на этом же участке в ДТП попала маршрутка. Пострадали две пассажирки. А в Сочи на два года колонии-поселения осудили виновника смертельного ДТП, который вёз Ксению Собчак.