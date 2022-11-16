В Ростовской области мужчина вышел из тюрьмы, но на свободе пробыл всего 15 секунд

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ростовской области из исправительной колонии № 5 в Константиновске освободили 34-летнего мужчину, но через 15 секунд он снова оказался под следствием

Новое дело возбудили по подозрению в пропаганде движения АУЕ («Арестантское уголовное единство»)* и «преступных понятий». Об этом сообщает donnews со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

По версии следствия, мужчина, будучи членом этой организации «принял на себя обязанности по контролю» за тем, чтобы остальные заключённые соблюдали так называемые «воровские традиции». Также он выполнял некие действия, направленные на распространение бандитской идеологии.

Мужчине, который ранее сидел в тюрьме за грабёж, инкриминируют часть 2 ст. 282.2 УК РФ — участие в деятельности организации, признанной экстремистской. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Как писали Юга.ру, против пенсионера из Сочи завели уголовное дело — он трижды раздавал пацифистские листовки.

* — движение запрещено на территории РФ.

Тюрьма ФСИН

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