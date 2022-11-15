Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил организовать для беженцев из Херсонской области экскурсии для знакомства с республикой

Как писали Юга.ру, в Адыгею прибыли около 500 человек из Херсонской области, в том числе 100 детей. Переселенцев приняли в Майкопском районе на турбазах «Горная», «Лань» и «Турист» и в Теучежском районе. Для них организовали пункты временного размещения (ПВР) с горячим питанием и медобслуживанием.

В своём телеграм-канале глава Адыгеи рассказал, что соцработники, закреплённые за ПВР, уже начали работу по формированию социальных аспортов прибывших граждан для оказания им адресной помощи. Он также поручил уделить внимание знакомству переселенцев с республикой — организовать для них экскурсии и досуг.

Кумпилов поблагодарил всех отзывчивых жителей Адыгеи. «Все они объединены под знаменем волонтёрства. Спасибо всем, кто не остался равнодушным и продолжает помогать тем, кому сегодня особенно нужна поддержка», — сказал он.