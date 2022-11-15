РНКБ выдал по госпрограмме льготной ипотеки кредиты на 2 млрд рублей

С начала 2022 года банк РНКБ выдал более 600 кредитов на приобретение жилья в ипотеку в рамках государственной программы льготного кредитования на общую сумму более 2 млрд рублей

С июня 2022 года ставка по семейной ипотеке — 7% годовых. А при приобретении квартир в жилых комплексах, строящихся с использованием проектного финансирования банка или у застройщиков, относящихся к стратегическим партнёрам банка, клиенты РНКБ могут получить льготный кредит под 6%.

Максимальная сумма ипотечного кредита по данной программе для приобретения строящегося жилья в новостройках в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае — 6 млн рублей. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 млн рублей. Первый взнос — от 15% стоимости недвижимости. Программа льготной ипотеки действует до конца 2022 года.