РНКБ выдал по госпрограмме льготной ипотеки кредиты на 2 млрд рублей

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

С начала 2022 года банк РНКБ выдал более 600 кредитов на приобретение жилья в ипотеку в рамках государственной программы льготного кредитования на общую сумму более 2 млрд рублей

С июня 2022 года ставка по семейной ипотеке — 7% годовых. А при приобретении квартир в жилых комплексах, строящихся с использованием проектного финансирования банка или у застройщиков, относящихся к стратегическим партнёрам банка, клиенты РНКБ могут получить льготный кредит под 6%.   

Максимальная сумма ипотечного кредита по данной программе для приобретения строящегося жилья в новостройках в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае — 6 млн рублей. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 млн рублей. Первый взнос — от 15% стоимости недвижимости. Программа льготной ипотеки действует до конца 2022 года.

Льготная ипотека 2022:

Как отмечают в РНКБ, в 2022 году около 70% всех ипотек на новостройки банк выдал по госпрограммам поддержки, больше половины из них — по программе льготной ипотеки. Средний чек такого кредита — 3,4 млн рублей, чаще всего приобретают 1-комнатные квартиры.

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Жители всех регионов РФ могут оформить ипотечный кредит на квартиру в Крыму дистанционно, не приезжая на полуостров — в РНКБ сделка проходит онлайн, а документы подписываются электронной подписью. На сегодняшний день банк уже выдал в рамках дистанционной ипотеки около 370 млн рублей, из них более трети — на льготных условиях в рамках программ господдержки.

Подробнее об условиях льготной ипотеки в РНКБ

Как писали Юга.ру, РНКБ выдал кредиты на ИЖС на 450 млн рублей в 2022 году.

Банки Деньги Ипотека Кредитование РНКБ Семья Финансы

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