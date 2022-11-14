В Сочи оползень повредил магистральный водопровод. Без воды остались несколько улиц

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Водоканал Сочи»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Водоканал Сочи»

В Хостинском районе Сочи 14 ноября оползень серьёзно повредил магистральный водопровод

Как сообщается в телеграм-канале «Водоканал Сочи», «негативному влиянию подвижки грунта подвергся водовод диаметром 500 мм», пролегающий в районе улицы Сухумское шоссе. Специалисты обследовали трубу и выявили аварийные участки. Повреждения устраняют десять человек и три единицы техники.

На время восстановительных работ остановили насосные станции и опустошили магистральные и разводящие сети. Из-за этого в домах на улицах Сухумское шоссе, Шоссейная, Ручей Видный, Леси Украинки, Звездная, Новороссийское шоссе и Туренко будут перебои с подачей воды. Для жителей организуют её подвоз.

Из-за сложного рельефа местности ремонт может занять весь день. Восстановить водоснабжение в районе планируют к концу текущих суток.

Как писали Юга.ру, в конце октября жители трёх микрорайонов в Сочи остались без воды из-за оползня. 

Водоснабжение Курорты и туризм Сочи

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