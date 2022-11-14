Строители завершили монтаж пролётов Яблоновского моста

На Яблоновском мосту завершили монтаж всех пролётов. Теперь конструкция соединяет Краснодар и Тахтамукайский район Адыгеи

Далее подрядчик будет монтировать арки и устанавливать ванты. Финальным этапом станет устройство проезжей части. Сейчас мост готов на 71%, открыть его планируют в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Яблоновский мост признали аварийным в 2019 году после инженерного обследования сооружения. Новый объект возводят в 20 метрах от действующего. Протяженность составит 1,1 км. Мост будет четырехполосным — по две полосы для движения транспорта в каждую сторону, также будет пешеходный тротуар шириной 3 метра и велосипедная дорожка. Допустимая скорость движения по нему — 80 км/ч.

Общая стоимость проекта составляет 7,3 млрд рублей. Строительство ведут с опережением сроков — в 2021 году правительство дополнительно выделило из федерального бюджета 2,5 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в 2024 году планируется ремонт Тургеневского моста, его закроют на 14 месяцев.