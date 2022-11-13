В Краснодаре покажут мультимедийную выставку, чтобы вернуть доброе имя Азовскому региону

Фонд «Перспектива» выиграл грант на 29 млн рублей. Он будет рассказывать о роли России в освоении Приазовья

В Краснодарском парке «Россия — Моя история» покажут мультимедийную выставку «Русский Азов». Одноименный проект выиграл грант на 29 млн рублей от президентского фонда культурных инициатив. Помимо Краснодара, выставку на аналогичных площадках покажут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Ставрополе, Пятигорске и Волгограде.

Актуальность проекта его авторы объясняют тем, что географический термин «Азов» сегодня получил негативную политическую окраску. В том числе из-за действий одноименного украинского военного подразделения. В России оно объявлено террористическим и запрещено.

Цель проекта — с помощью интерактивных технологий показать историческую и культурную преемственность, наглядно рассказать о роли России в освоении и развитии территорий Приазовья.

«Отдельный блок будет посвящен тематике казачества на территориях Азова — как Донского, Кубанского, так и пребыванию казаков Кальмиусской паланки Запорожской Сечи», — сказано в обосновании проекта.

Помимо гранта в 29 млн рублей, в качестве софинансирования привлечено более 4,6 млн рублей. Общая стоимость проекта — 33,8 млн рублей.

Жители Ростовской области, где расположен одноименный город, раскритиковали саму перспективу реализации подобного проекта. По их мнению, средства лучше направить на улучшение инфраструктуры.

«А я думала, дурная слава Азова в том, что там дорог нормальных нет и вообще весь город рассыпается. Ан нет, батальон виноват»

На неделе Юга.ру рассказывали о фантастических, но нереализованных проектах Краснодара. Там не только городская канатная дорога, но и почти настоящая Эйфелева башня.