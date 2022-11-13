В Новороссийске запустили один из выносных причалов КТК. В 2021 на нем произошел разлив нефти

Каспийский трубопроводный консорциум завершил работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве №1. Оборудование прошло испытания и приступило к погрузке нефти на танкер.

В пресс-службе консорциума уточнили, то все работы были выполнены специалистами КТК и подрядных организаций. 29 октября старое поврежденное выпускное устройство подняли на борт специального судна. После чего на глубину был погружен и установлен новый танк плавучести.

В работах были задействованы около 80 человек. Они работали круглосуточно в две смены, в том числе была задействована водолазная группа из 19 человек.

КТК приостановил отгрузку с двух выносных причальных устройств в августе 2022 года. На них были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов. Сейчас идет подготовка к замене второго выносного причала.

Каспийский трубопроводный консорциум — международная компания. Она занимается транспортировкой казахстанской нефти по трубопроводу Тенгиз — Новороссийск. Его протяженность более 1 ,5 тыс. км.

Приостановку экспорта нефти в августе ряд экспертов связывали с возможной попыткой удержать цены на энергоносители на мировом рынке. Через трубопровод КТК прокачивается до 80% казахстанской нефти. Эксперты также не исключали, что ситуация связана с попытками повлиять на руководство Казахстана.

Ранее Юга.ру рассказывали об аварии на одном из выносных причалов КТК. Тогда в море под Новороссиком разлилась нефть. Компания заявляла о незначительных объемах. Ученные РАН говорили о нефтяном пятне и площади загрязнения в 80 км². В октябре 2021 Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в 4,5 млрд рублей. В КТК заявили, что не согласны с этим и будут судиться. В июне 2022 компания выплатила более 5 млрд рублей штрафа за разлив нефти под Новороссийском.