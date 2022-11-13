В Новороссийске запустили один из выносных причалов КТК. В 2021 на нем произошел разлив нефти

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

12 ноября в Новороссийске возобновил работу выпускной причал КТК

Каспийский трубопроводный консорциум завершил работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве №1. Оборудование прошло испытания и приступило к погрузке нефти на танкер.

В пресс-службе консорциума уточнили, то все работы были выполнены специалистами КТК и подрядных организаций. 29 октября старое поврежденное выпускное устройство подняли на борт специального судна. После чего на глубину был погружен и установлен новый танк плавучести.    

В работах были задействованы около 80 человек. Они работали круглосуточно в две смены, в том числе была задействована водолазная группа из 19 человек.

КТК приостановил отгрузку с двух выносных причальных устройств в августе 2022 года. На них были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов. Сейчас идет подготовка к замене второго выносного причала.

Каспийский трубопроводный консорциум — международная компания. Она занимается транспортировкой казахстанской нефти по трубопроводу Тенгиз — Новороссийск. Его протяженность более 1 ,5 тыс. км.

Приостановку экспорта нефти в августе ряд экспертов связывали с возможной попыткой удержать цены на энергоносители на мировом рынке. Через трубопровод КТК прокачивается до 80% казахстанской нефти. Эксперты также не исключали, что ситуация связана с попытками повлиять на руководство Казахстана.

Ранее Юга.ру рассказывали об аварии на одном из выносных причалов КТК. Тогда в море под Новороссиком разлилась нефть. Компания заявляла о незначительных объемах. Ученные РАН говорили о нефтяном пятне и площади загрязнения в 80 км². В октябре 2021 Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в 4,5 млрд рублей. В КТК заявили, что не согласны с этим и будут судиться. В июне 2022 компания выплатила более 5 млрд рублей штрафа за разлив нефти под Новороссийском.  

Нефть Новороссийск Порты Разлив нефти

Новости

«Краснодар» разгромно проиграл «Оренбургу» и опустился на 8 место в таблице
В Краснодаре покажут мультимедийную выставку, чтобы вернуть доброе имя Азовскому региону
Администрация Каховского района эвакуируется сама и просит жителей уезжать в Туапсе
В Абрау-Дюрсо со скалы сорвался мотоциклист
В Новороссийске запустили один из выносных причалов КТК. В 2021 на нем произошел разлив нефти
В Краснодаре собаки напали на ребенка. Инцидентом заинтересовался председатель СК Бастрыкин

Лента новостей

Жизнь после
11 ноября, 14:37
Жизнь после
Рассказываем истории детей, которым благотворители помогли получить экстренное лечение
Мэрия Краснодара ищет нового проектировщика реконструкции дома Лихацкого
11 ноября, 11:31
Мэрия Краснодара ищет нового проектировщика реконструкции дома Лихацкого
Опера в Музыкальном театре, кулинария для детей и книга скандального акциониста
10 ноября, 10:16
Опера в Музыкальном театре, кулинария для детей и книга скандального акциониста
Афиша событий 11-13 ноября в Краснодаре

Реклама на сайте