В Сочи открыли пункт для военнослужащих и росгвардейцев. Жилой посёлок построили на семи гектарах в горах

Краснодарский край

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  • Росгвардия © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Росгвардия © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В посёлке Красная Поляна 11 ноября открыли пункт временной дислокации для военнослужащих и росгвардейцев

На площади в семь гектаров построили жильё для военных и сотрудников Росгвардии. Есть помещения для тренировок и подготовки к несению службы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Ведомство отметило, что правоохранители будут обеспечивать порядок и безопасность на курорте во время массовых мероприятий.

На церемонии открытия был директор Росгвардии Виктор Золотов. Он рассказал, что за 10 месяцев в Краснодарском крае открыли 76 объектов для военных и специальных войск.

С 19 октября на Кубани и в других регионах, близких к границе боевых действий, ввели особый режим безопасности, который включает в себя усиление охраны общественного порядка. А 20 октября в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях объявили военное положение.  




Безопасность Красная Поляна Росгвардия Сочи

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