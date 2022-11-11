Бывший чиновник Евгений Сохно присвоил 700 тыс. рублей из бюджета. Против него завели уголовное дело

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, предприятие «ЖКХ Атаманского сельского поселения» должно было установить инженерные сооружения, препятствующие проникновению на объекты водоснабжения посторонних. В сентябре 2020 года глава населённого пункта Евгений Сохно подписал акты выполненных работ, что позволило произвести оплату подрядчику — более 700 тыс. рублей.

Однако позже выяснилось, что деньги пошли на иные цели, а предоставленные документы оказались сфальсифицированными. Прокуратура направила материалы проверки в Павловский межрайонный следственный отдел. По результатам рассмотрения в отношении Сохно возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), сообщают в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре бывшего директора Фонда защиты прав дольщиков задержали по подозрению в получении подкупа в 41 млн рублей.