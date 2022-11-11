Бывший чиновник Евгений Сохно присвоил 700 тыс. рублей из бюджета. Против него завели уголовное дело
Против бывшего главы Атаманского сельского поселения Павловского района Кубани Евгения Сохно возбудили уголовное дело
Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, предприятие «ЖКХ Атаманского сельского поселения» должно было установить инженерные сооружения, препятствующие проникновению на объекты водоснабжения посторонних. В сентябре 2020 года глава населённого пункта Евгений Сохно подписал акты выполненных работ, что позволило произвести оплату подрядчику — более 700 тыс. рублей.
Однако позже выяснилось, что деньги пошли на иные цели, а предоставленные документы оказались сфальсифицированными. Прокуратура направила материалы проверки в Павловский межрайонный следственный отдел. По результатам рассмотрения в отношении Сохно возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), сообщают в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре бывшего директора Фонда защиты прав дольщиков задержали по подозрению в получении подкупа в 41 млн рублей.