Бывший чиновник Евгений Сохно присвоил 700 тыс. рублей из бюджета. Против него завели уголовное дело

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Против бывшего главы Атаманского сельского поселения Павловского района Кубани Евгения Сохно возбудили уголовное дело

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, предприятие «ЖКХ Атаманского сельского поселения» должно было установить инженерные сооружения, препятствующие проникновению на объекты водоснабжения посторонних. В сентябре 2020 года глава населённого пункта Евгений Сохно подписал акты выполненных работ, что позволило произвести оплату подрядчику — более 700 тыс. рублей.

Однако позже выяснилось, что деньги пошли на иные цели, а предоставленные документы оказались сфальсифицированными. Прокуратура направила материалы проверки в Павловский межрайонный следственный отдел. По результатам рассмотрения в отношении Сохно возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), сообщают в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре бывшего директора Фонда защиты прав дольщиков задержали по подозрению в получении подкупа в 41 млн рублей.

Деньги Павловский район Прокуратура Суд Чиновники

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