В Сочи будут работать 40 зимних пляжей. Публикуем список

Краснодарский край

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  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

40 пляжей оборудовали в Сочи для отдыха в зимний сезон. Там есть спортивные площадки и прогулочные зоны

В Сочи для отдыха в холодное время года оборудовали 40 пляжей. Они расположены вдоль Приморской набережной в Центральном районе, в микрорайоне Мамайка, вдоль набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревского. Узнать пляжи можно по специальным флагам.

На берегу круглогодично дежурят матросы-спасатели. Из-за частых штормов убрали все нестационарные объекты. На всех пляжах организуют открытые спортивные тренировки, занятия йогой и танцами. В прогулочных зонах увеличили количество парковой мебели, мест для занятий спортом и фотозон, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. 

Где работают зимние пляжи:

 Центральный район:

  • Ласточка;
  • Куба;
  • Русалочка; 
  • Ставрополье;
  • Ривьера;
  • Звездный; 
  • Остров;
  • Маяк;
  • Мориса Тореза; 
  • Приморский;
  • Приморский-1; 
  • Приморский-2.

Хостинский район:

  • Солнечный;
  • Цирк;
  • Заря;
  • Зелёная роща; 
  • Белый лотос;
  • Спутник;
  • Бриз; 
  • Лазурный берег; 
  • Волна;
  • Кристалл;
  • Робинзон; 
  • Кудепста;
  • Автомобилист.

 Лазаревский район:

  • Лазаревский-1; 
  • Лазаревский;
  • В районе турбазы Чайка;
  • Лагуна; 
  • Санаторий «Лазаревский»; 
  • Касабланка;
  • Дагомыс.

 Адлерский район:

  • Огонек-3;
  • Огонек-2; 
  • Лазурь;
  • Южное Взморье; 
  • Чайка-1;
  • Чайка-2; 
  • Чайка детский; 
  • Жемчужина Сочи.

Как писали Юга.ру, в Сочи на средства курортного сбора отремонтируют участок Приморской набережной площадью 1,5 тыс. кв. метров. Также в городе хотят привести в порядок сквер Бестужева-Марлинского и парк имени Фрунзе.  

С 21 ноября из Майкопа в Имеретинский курорт начнет курсировать «Ласточка». Она будет останавливаться на станциях Белореченская, Хадыженская, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста и Адлер.

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