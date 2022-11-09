В Сочи будут работать 40 зимних пляжей. Публикуем список
40 пляжей оборудовали в Сочи для отдыха в зимний сезон. Там есть спортивные площадки и прогулочные зоны
В Сочи для отдыха в холодное время года оборудовали 40 пляжей. Они расположены вдоль Приморской набережной в Центральном районе, в микрорайоне Мамайка, вдоль набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревского. Узнать пляжи можно по специальным флагам.
На берегу круглогодично дежурят матросы-спасатели. Из-за частых штормов убрали все нестационарные объекты. На всех пляжах организуют открытые спортивные тренировки, занятия йогой и танцами. В прогулочных зонах увеличили количество парковой мебели, мест для занятий спортом и фотозон, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Где работают зимние пляжи:
Центральный район:
- Ласточка;
- Куба;
- Русалочка;
- Ставрополье;
- Ривьера;
- Звездный;
- Остров;
- Маяк;
- Мориса Тореза;
- Приморский;
- Приморский-1;
- Приморский-2.
Хостинский район:
- Солнечный;
- Цирк;
- Заря;
- Зелёная роща;
- Белый лотос;
- Спутник;
- Бриз;
- Лазурный берег;
- Волна;
- Кристалл;
- Робинзон;
- Кудепста;
- Автомобилист.
Лазаревский район:
- Лазаревский-1;
- Лазаревский;
- В районе турбазы Чайка;
- Лагуна;
- Санаторий «Лазаревский»;
- Касабланка;
- Дагомыс.
Адлерский район:
- Огонек-3;
- Огонек-2;
- Лазурь;
- Южное Взморье;
- Чайка-1;
- Чайка-2;
- Чайка детский;
- Жемчужина Сочи.
Как писали Юга.ру, в Сочи на средства курортного сбора отремонтируют участок Приморской набережной площадью 1,5 тыс. кв. метров. Также в городе хотят привести в порядок сквер Бестужева-Марлинского и парк имени Фрунзе.
С 21 ноября из Майкопа в Имеретинский курорт начнет курсировать «Ласточка». Она будет останавливаться на станциях Белореченская, Хадыженская, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста и Адлер.