В Сочи будут работать 40 зимних пляжей. Публикуем список

40 пляжей оборудовали в Сочи для отдыха в зимний сезон. Там есть спортивные площадки и прогулочные зоны

В Сочи для отдыха в холодное время года оборудовали 40 пляжей. Они расположены вдоль Приморской набережной в Центральном районе, в микрорайоне Мамайка, вдоль набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревского. Узнать пляжи можно по специальным флагам.

На берегу круглогодично дежурят матросы-спасатели. Из-за частых штормов убрали все нестационарные объекты. На всех пляжах организуют открытые спортивные тренировки, занятия йогой и танцами. В прогулочных зонах увеличили количество парковой мебели, мест для занятий спортом и фотозон, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Где работают зимние пляжи:

Центральный район:

Ласточка;

Куба;

Русалочка;

Ставрополье;

Ривьера;

Звездный;

Остров;

Маяк;

Мориса Тореза;

Приморский;

Приморский-1;

Приморский-2.

Хостинский район:

Солнечный;

Цирк;

Заря;

Зелёная роща;

Белый лотос;

Спутник;

Бриз;

Лазурный берег;

Волна;

Кристалл;

Робинзон;

Кудепста;

Автомобилист.

Лазаревский район:

Лазаревский-1;

Лазаревский;

В районе турбазы Чайка;

Лагуна;

Санаторий «Лазаревский»;

Касабланка;

Дагомыс.

Адлерский район:

Огонек-3;

Огонек-2;

Лазурь;

Южное Взморье;

Чайка-1;

Чайка-2;

Чайка детский;

Жемчужина Сочи.

Как писали Юга.ру, в Сочи на средства курортного сбора отремонтируют участок Приморской набережной площадью 1,5 тыс. кв. метров. Также в городе хотят привести в порядок сквер Бестужева-Марлинского и парк имени Фрунзе.