Между Майкопом и Сириусом запустят «Ласточку»

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

С 21 ноября дневная «Ласточка» будет курсировать между Майкопом и Имеретинским курортом

«Ласточка» №833/834 начнет курсировать между Майкопом и Имеретинским курортом с 21 ноября. Электричка будет останавливаться на станциях Белореченская, Хадыженская, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста и Адлер.

Состав будет ходить несколько раз в неделю. Из Имеретинского Курорта — в понедельник, вторник, среду и четверг, из Майкопа — во вторник, среду, четверг и пятницу.

Из Майкопа «Ласточка» будет уходить в 7:00 и прибывать на Имеретинский курорт в 13:00. В обратном направлении отправка будет в 16:03 и прибытие в Майкоп в 21:41, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Там добавили, что сейчас между городами курсирует дневной поезд №811/812/825/826. От станции Белореченская он ходит объединенным составом с «Ласточкой» сообщением Кавказская — Имеретинский Курорт.

Как писали Юга.ру, в «Роза Хутор» на одну ночь запустят новогодний поезд. Состав отправится из Сочи в 19:00 и прибудет в «Розу Хутор» в 21:45. Там пассажиры могут встретить Новый год и загадать желание Деду Морозу, а в 03:00 поехать обратно.

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