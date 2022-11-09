Пользователи облачной телефонии «Ростелекома» смогут повысить эффективность рекламы

Клиенты «Ростелекома» смогут управлять эффективностью своих рекламных кампаний, подключив услугу «Коллтрекинг» в личном кабинете облачного сервиса «Виртуальная АТС» (ВАТС)

«Коллтрекинг» — это инструмент digital-маркетинга, который помогает бизнесу определять наиболее успешные каналы продвижения и оптимально распределять рекламный бюджет.

Ранее для использования этой услуги требовалось заключать отдельный договор. Теперь «Ростелеком» интегрировал услугу в облачную платформу, на которой работает телефония, и любой пользователь виртуальной АТС может самостоятельно подключить этот сервис.

Пользователям ВАТС также доступны все дополнительные возможности коллтрекинга, включая опции «Лид» и «Чат». «Лид» увеличивает конверсию за счёт размещения на сайте форм взаимодействия с посетителями — оформление заявки, заказ обратного звонка или персональное предложение. «Чат» предлагает дополнительный канал коммуникации с клиентами, которые не хотят или не могут звонить. Виджет онлайн-консультанта будет сопровождать посетителей на страницах сайта и отвечать на все вопросы.

«Ростелеком» постоянно развивает экосистему коммуникационных сервисов для корпоративных клиентов. Теперь услуга «Коллтрекинг» доступна для подключения всем пользователям виртуальной АТС, чтобы они могли минимизировать затраты на рекламу и определить наиболее перспективные каналы продвижения товаров и услуг», — сказал директор проектов подразделения по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Александр Шляхтов.

На подключение номеров для коллтрекинга действуют специальные условия. Все вызовы, переадресованные на номера ВАТС, остаются бесплатными.