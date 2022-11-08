В Госдуме объяснили, почему россиянам до сих пор приходят повестки о мобилизации

Глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов объяснил раздачу повесток после завершения мобилизации

По его словам, суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате. Поскольку большинство россиян это не делали долгие годы, ведомство не обладает всей полнотой информации о военнообязанных.

«А он, военнообязанный, должен эту информацию о себе в военкомат предоставлять», — цитирует Картаполова РБК.

Он напомнил, что в военкомат нужно сообщать, например, о рождении детей и переездах. Новые или изменившиеся сведения просто внесут в базу данных.

«А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!» — заключил Картаполов.

Как писали Юга.ру, 28 октября в Минобороны заявили, что частичная мобилизация окончена. Как и планировалось, для участия в специальной военной операции в Украине призвали 300 тыс. человек.