В Краснодаре за последние два года выдали больше 100 разрешений на строительство с нарушениями

Краснодарский край

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15 июня власти Кубани подвели итоги проверки комплексной застройки Краснодара

Напомним, 23 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проинспектировал строительные площадки нескольких жилых комплексов в краевой столице и раскритиковал отсутствие инфраструктуры. Тогда Кондратьев сказал, что необходимо привлечь к ответственности представителей профильных ведомств, которые согласовывали проекты строительства подобных ЖК.

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15 июня глава региона написал в своём телеграм-канале, что в Краснодаре подвели итоги проверок комплексной застройки города. Они показали, что за последние два года в Краснодаре выдали больше 100 разрешений на строительство с нарушениями. В ЖК не хватает парковок, мест в школах и детских садах. Также превышена плотность застройки.

«Сейчас практически вручную мэрия эти ошибки исправляет и корректирует выданные документы. Чтобы такие ситуации не повторялись, к 1 августа у города появится единая концепция комплексной застройки — своего рода единые правила для всех наших застройщиков», — написал Кондратьев.

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Как добавил главный архитектор края Илья Поздняков, сейчас завершается разработка нормативов планировки кварталов с домами в 9 и 18 этажей, а также озеленения и парковочных мест.

Напомним, новый генплан Краснодара представила мэрия летом 2020 года. В нем прогнозируют 3 млн горожан к 2040 году. Разработчики назвали основные проблемы города — это нехватка соцобъектов, перегруженность улиц, износ сетей и недостаточное озеленение.

Вениамин Кондратьев Детские сады Краснодар Строительство Школа

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В Краснодаре за последние два года выдали больше 100 разрешений на строительство с нарушениями
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