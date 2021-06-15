В Краснодаре за последние два года выдали больше 100 разрешений на строительство с нарушениями
15 июня власти Кубани подвели итоги проверки комплексной застройки Краснодара
Напомним, 23 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проинспектировал строительные площадки нескольких жилых комплексов в краевой столице и раскритиковал отсутствие инфраструктуры. Тогда Кондратьев сказал, что необходимо привлечь к ответственности представителей профильных ведомств, которые согласовывали проекты строительства подобных ЖК.
Читайте также:
15 июня глава региона написал в своём телеграм-канале, что в Краснодаре подвели итоги проверок комплексной застройки города. Они показали, что за последние два года в Краснодаре выдали больше 100 разрешений на строительство с нарушениями. В ЖК не хватает парковок, мест в школах и детских садах. Также превышена плотность застройки.
«Сейчас практически вручную мэрия эти ошибки исправляет и корректирует выданные документы. Чтобы такие ситуации не повторялись, к 1 августа у города появится единая концепция комплексной застройки — своего рода единые правила для всех наших застройщиков», — написал Кондратьев.
Как добавил главный архитектор края Илья Поздняков, сейчас завершается разработка нормативов планировки кварталов с домами в 9 и 18 этажей, а также озеленения и парковочных мест.
Напомним, новый генплан Краснодара представила мэрия летом 2020 года. В нем прогнозируют 3 млн горожан к 2040 году. Разработчики назвали основные проблемы города — это нехватка соцобъектов, перегруженность улиц, износ сетей и недостаточное озеленение.