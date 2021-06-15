В Краснодаре за последние два года выдали больше 100 разрешений на строительство с нарушениями

Напомним, 23 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проинспектировал строительные площадки нескольких жилых комплексов в краевой столице и раскритиковал отсутствие инфраструктуры. Тогда Кондратьев сказал, что необходимо привлечь к ответственности представителей профильных ведомств, которые согласовывали проекты строительства подобных ЖК.

15 июня глава региона написал в своём телеграм-канале, что в Краснодаре подвели итоги проверок комплексной застройки города. Они показали, что за последние два года в Краснодаре выдали больше 100 разрешений на строительство с нарушениями. В ЖК не хватает парковок, мест в школах и детских садах. Также превышена плотность застройки.

«Сейчас практически вручную мэрия эти ошибки исправляет и корректирует выданные документы. Чтобы такие ситуации не повторялись, к 1 августа у города появится единая концепция комплексной застройки — своего рода единые правила для всех наших застройщиков», — написал Кондратьев.