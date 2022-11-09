МТС в Краснодарском крае открыл кобрендинговые магазины с Xiaomi и BQ

Два магазина под брендами МТС и BQ начали работать в станицах Родниковская и Михайловская Курганинского района. А в Кудепсте (Сочи) открылся совместный салон МТС и Xiaomi

В новых магазинах представлена бытовая электроника и техника, телевизоры, гаджеты и аксессуары Xiaomi и BQ, а также доступные к подключению сервисы и продукты экосистемы МТС. Помимо покупки техники, здесь можно: протестировать и подобрать устройства для умного дома, бытовую технику и другие необходимые товары.;

воспользоваться банковскими сервисами «МТС Банка»;

подключить спутниковое телевидение;

оформить подписку на ТВ, музыку, онлайн-кинотеатр KION.

C марта 2022 года в розничных салонах МТС в Краснодарском крае наблюдается тенденция на покупку более бюджетных моделей техники. Устройства Xiaomi и BQ стали покупать в два раза чаще, чем годом ранее.

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«Сотрудничество двух крупных брендов в рознице усиливает и дополняет друг друга. Подобные площадки позволяют в полной мере демонстрировать работу инновационных продуктов. Кроме того, мы даём доступ к самым востребованным брендам не только в крупных городах, но и везде, где есть покупательский интерес к качественным и доступным устройствам, дополненным нашими сервисами», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.