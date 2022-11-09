МТС в Краснодарском крае открыл кобрендинговые магазины с Xiaomi и BQ

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото senivpetro, ru.freepik.com
    © Фото senivpetro, ru.freepik.com

Два магазина под брендами МТС и BQ начали работать в станицах Родниковская и Михайловская Курганинского района. А в Кудепсте (Сочи) открылся совместный салон МТС и Xiaomi

В новых магазинах представлена бытовая электроника и техника, телевизоры, гаджеты и аксессуары Xiaomi и BQ, а также доступные к подключению сервисы и продукты экосистемы МТС.

Помимо покупки техники, здесь можно:

  • протестировать и подобрать устройства для умного дома, бытовую технику и другие необходимые товары.;
  • воспользоваться банковскими сервисами «МТС Банка»;
  • подключить спутниковое телевидение;
  • оформить подписку на ТВ, музыку, онлайн-кинотеатр KION.

C марта 2022 года в розничных салонах МТС в Краснодарском крае наблюдается тенденция на покупку более бюджетных моделей техники. Устройства Xiaomi и BQ стали покупать в два раза чаще, чем годом ранее.

«В месяц 10 штук на всю страну»:

«Сотрудничество двух крупных брендов в рознице усиливает и дополняет друг друга. Подобные площадки позволяют в полной мере демонстрировать работу инновационных продуктов. Кроме того, мы даём доступ к самым востребованным брендам не только в крупных городах, но и везде, где есть покупательский интерес к качественным и доступным устройствам, дополненным нашими сервисами», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Ранее Юга.ру рассказывали, что жители Краснодарского края и Адыгеи стали чаще и дольше разговаривать по телефону. К таким выводам пришёл МТС, проанализировав обезличенные данные по голосовому трафику на основе Big Data.

Гаджеты Курганинский район МТС Сочи Технологии Торговля Экономика

Новости

Новым мэром Краснодара стал Евгений Наумов. Рассказываем, что о нём известно
Власти Анапы через суд пытаются добиться запрета строительства ЖК на месте старого винзавода
На многоквартирных домах Новороссийска появились указатели «Укрытие»
Между Майкопом и Сириусом запустят «Ласточку»
Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае до 18 °С, а в горах Сочи уже лежит снег
В парке «Краснодар» начали строить еще одну очередь

Лента новостей

История одной мечети в Краснодаре
7 ноября, 17:01
История одной мечети в Краснодаре
Почему мэрия хочет ее снести, а охрана культурного наследия запрещает?
Минобороны РФ рассказало о выплатах мобилизованным
Вчера, 13:31
Минобороны РФ рассказало о выплатах мобилизованным
Юга.ру составили карточки и посчитали налоговые вычеты
В парке «Краснодар» начали строить еще одну очередь
Вчера, 17:55
В парке «Краснодар» начали строить еще одну очередь

Реклама на сайте