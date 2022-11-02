«В месяц 10 штук на всю страну»: смартфоны Huawei исчезают с полок магазинов Краснодара

По информации краснодарского предпринимателя, смартфоны стали завозить в страну по «серым» схемам. Такие гаджеты не обслуживаются по гарантии

О планах Huawei окончательно уйти из России сообщили «Известия» со ссылкой на свои источники. По данным издания, поставки устройств в нашу страну прекратила сама компания и китайские продавцы.

Юга.ру поговорили с владельцем российской сети магазинов техники и электроники Русланом Галеевым. В Краснодаре у предпринимателя две торговые точки и на данный момент смартфонов Huawei и Honor в наличии нет.

«За смартфонами Huawei стали обращаться очень редко, практически перестали вообще. <…> И, соответственно, мы не имеем возможности купить это легально, поэтому, мы не покупаем совсем. У нас в данный момент на полках нет ни одного Huawei, ни одного Honor», — рассказал предприниматель.

По данным владельца сети, поставки не прекратились, но объемы резко и значительно снизились.

«Информации, что они уходят, сейчас нет, официально они не объявляли. А предпосылки есть, потому что мы сейчас сталкиваемся с тем, что поставки мизерные. Если раньше тысячами поставляли устройства различные — смартфоны, ноутбуки, модемы и прочее, то сейчас они поставляются десятками. В месяц 10 штук на всю страну», — поделился своей информацией Руслан.

О закрытии официальных торговых точек в России Huawei объявила еще в начале июня 2022 года. А уже к концу месяца появилась информация, что компания больше не поставляет свою продукцию в Россию. Чуть позже экспорт возобновили, а теперь техника снова исчезает с прилавков.

«Я обзвонил своих поставщиков, многих, у кого мы покупали Huawei, они все говорят, что Huawei нет», — рассказывает Руслан Галеев.

«Серый импорт есть, появляются каким-то образом партии в большем количестве, чем официальные. Они то появляются, то исчезают, а цены очень высокие. Заниматься ими не имеет смысла никакого, финансового смысла, и по гарантии такие устройства не обслуживаются», — пояснил предприниматель.

По мнению бизнесмена, китайская компания сейчас переводит свои подразделения в Казахстан, Кыргызстан и другие страны.

«Совсем закрываться в России, точно знаю, они не хотят. Это делается, чтобы избежать санкций против их компании. <…> Делают все, чтобы удержаться на российском рынке и при этом не подпасть под санкции», — считает Руслан Галеев.

Источник в китайской компании, которая занимается продажами техники, рассказал «Известиям», что способы доставки в Россию продукции Huawei существуют. В их числе параллельный импорт и поставки через дистрибуторов. Как пишет издание, Huawei уже договаривается о поставках техники с посредниками.

Некоторые эксперты утверждают, что цена на гаджеты может стать ниже, если товары будут закупать в Китае у посредников, а не ввозить в Россию через третьи страны. По мнению краснодарского предпринимателя, стоимость будет зависеть от компаний-продавцов.

«Чем меньше посредников, тем меньше цена. Но не факт, что это сработает в России, смотря какой вендор [компания-продавец — прим. Юга.ру] будет поставлять это все. <…> Они все очень заточены на то, чтобы заработать деньги, я думаю, что цена не изменится. Она будет для них, закупочная, ниже, а для нас, скорее всего, останется на прежнем уровне. Я так считаю. <…> Это касается конкретно нашей сети. Я прекрасно понимаю, что у многих наших коллег Huawei — чуть ли не единственный бренд, который приносит львиную долю дохода», — поделился Руслан Галеев.

Популярность смартфонов Huawei в России существенно снизилась, когда производитель подпал под санкции США и вынужден был начать выпуск смартфонов без привычных сервисов Google. По данным ТАСС, доля продаж смартфонов Huawei в России в первом полугодии 2022 года снизилась с 2,5% до 1,2%.

Таким образом, по количеству проданных в стране смартфонов компания оказалась на 13 месте, а еще летом 2021 года занимала 8 строчку.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Краснодарском крае смартфонами пользуются два из трех пенсионеров. Из них 72% — женщины. Все чаще пользователи старше 60 лет выбирают гаджеты с быстрым интернетом. Самой востребованной моделью стал смартфон Samsung Galaxy A12.