Адыгея отправила очередную партию гуманитарной помощи в Генический район Херсонской области

8 ноября из Майкопа в подшефный Адыгее Генический район Херсонской области отправили очередную партию гуманитарного груза

Напомним, 3 августа власти Адыгеи заявили о шефстве над Геническим районом Херсонской области в зоне СВО. 9 сентября в своём телеграм-канале глава Адыгеи рассказал, что республика ведёт большую работу в социальной сфере, здравоохранении и благоустройстве в Херсонской области. В рамках одного из гуманитарных конвоев в Геническ при поддержке жителей республика направила более 200 экземпляров книг.

В этот раз регионе собрали тысячу коробок с предметами первой необходимости и продуктами питания длительного хранения — мукой, различными крупами, макаронами, чаем, сахаром, растительным маслом, консервами и т.д. Также в Геническ направили настенные отопительные газовые котлы, детали для ремонта автомобилей, топливо. Часть груза предназначена для школ и ремонта сантехники в них.

Всего с начала СВО из Адыгеи в Генический район отправили более 200 тонн гуманитарной помощи.

Загрузка гуманитарной помощи Геническому району в Адыгее © Фото Алексея Гусева

«Мы понимаем, в какой сложной ситуации находятся жители нашей подшефной территории, поэтому будем оказывать им посильную помощь и продолжим всестороннее содействие в развитии и восстановлении Генического района. И, конечно, отдельное внимание уделяем работе по поддержке мобилизованных, добровольцев, контрактников и их семей», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Будем решать все текущие вопросы с обмундированием и оборудованием, лекарствами, продуктами»: Глава Адыгеи встретился с мобилизованными жителями республики

Отдельную работу в Адыгее ведут для мобилизованных, добровольцев, контрактников и их семей. Все они, по сообщению пресс-службы правительства республики, получили региональные выплаты. По заявкам из военкомата в Адыгее формируют грузы со всем необходимым. Ассоциация народных промыслов и ремёсел Адыгеи, Союз женщин Адыгеи, студенты региональных колледжей и вузов приступили к пошиву дождевиков и спальных мешков для военнослужащих.