Сочи получит в лизинг 26 экологичных автобусов до конца 2022 года

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  • © Фото Igor Starkov, unsplash.com
    © Фото Igor Starkov, unsplash.com

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила договор на поставку в лизинг 26 автобусов МУП города Сочи «Сочиавтотранс»

Новые автобусы ЛиАЗ-529267 большого класса, работающие на природном газе, передадут лизингополучателю до 1 декабря 2022 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» («БКД»).

Ранее аналогичные договоры ГТЛК подписала с городскими перевозчиками Улан-Удэ, Новосибирска, Челябинска, Перми и Нижнего Новгорода.

В 2023-2024 годах, согласно планам нацпроекта, парк общественного транспорта Сочи пополнится еще 51 современным автобусом, сохраняющим экологию города. Газ экологичнее, чем традиционное топливо: в нём нет частиц и сернистых соединений, из которых состоит городской смог. Он также позволяет значительно снизить выбросы оксидов азота, тяжёлых углеводородов и угарного газа.

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С 2020 года ГТЛК поставила в 20 городских агломераций 1170 единиц техники по нацпроекту «БКД». Общий объём инвестиций в приобретение транспорта на 03.11.2022 — 21,3 млрд рублей, в том числе 11,4 млрд рублей из федерального бюджета.

Всего в этом году ГТЛК передаст в лизинг по программе всего 333 единиц пассажирской техники в 9 городских агломераций, а за 5 лет реализации программы — 2292 единиц техники в 33 российских региона.

Как писали Юга.ру, через границу в Сочи перевезут больше 50 тыс. тонн абхазских мандаринов. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Общественный транспорт Сочи Транспорт Экология

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