«Сюрпризов не будет». Завтра Гордума выберет мэра Краснодара, но политологи уже называют имя будущего главы

Кресло мэра остаётся вакантным с конца августа нынешнего года, когда прежний градоначальник Андрей Алексеенко ушел в отставку. Он возглавил Совет министров администрации Харьковской области, поскольку Краснодарский край взял шефство над этой территорией.

Заявки на конкурс принимали с 15 сентября по 14 октября. Из 14 кандидатов большинству краснодарцев известен только один — нынешний заместитель губернатора Евгений Наумов, выдвижение которого поддержал сам глава региона, отметив его большой опыт на административной работе.

Специальная комиссия из восьми человек, назначенных Гордумой и губернатором, собеседует претендентов на должность главы Краснодара. По итогу тайным голосованием выберут несколько кандидатов. А уже завтра депутаты выберут нового главу.

Напомним, что сейчас обязанности градоначальника временно исполняет первый заместитель мэра Максим Слюсарев.

«Сюрпризов не будет, следующим мэром станет вице-губернатор Евгений Наумов», — считает политолог Андрей Гусий.

По его словам, прошедшие восемь месяцев поставили на паузу все политические процессы, в том числе борьбу и активность. Андрей Гусий отмечает, что с этой заминкой Россия уйдёт в 2023 год, и сложно представить, как будет выглядеть выход из информационного наркоза.