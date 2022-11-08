«Сюрпризов не будет». Завтра Гордума выберет мэра Краснодара, но политологи уже называют имя будущего главы
С утра 8 ноября специальная комиссия проводит собеседование претендентов на должность главы Краснодара
Кресло мэра остаётся вакантным с конца августа нынешнего года, когда прежний градоначальник Андрей Алексеенко ушел в отставку. Он возглавил Совет министров администрации Харьковской области, поскольку Краснодарский край взял шефство над этой территорией.
Заявки на конкурс принимали с 15 сентября по 14 октября. Из 14 кандидатов большинству краснодарцев известен только один — нынешний заместитель губернатора Евгений Наумов, выдвижение которого поддержал сам глава региона, отметив его большой опыт на административной работе.
Специальная комиссия из восьми человек, назначенных Гордумой и губернатором, собеседует претендентов на должность главы Краснодара. По итогу тайным голосованием выберут несколько кандидатов. А уже завтра депутаты выберут нового главу.
Напомним, что сейчас обязанности градоначальника временно исполняет первый заместитель мэра Максим Слюсарев.
«Сюрпризов не будет, следующим мэром станет вице-губернатор Евгений Наумов», — считает политолог Андрей Гусий.
По его словам, прошедшие восемь месяцев поставили на паузу все политические процессы, в том числе борьбу и активность. Андрей Гусий отмечает, что с этой заминкой Россия уйдёт в 2023 год, и сложно представить, как будет выглядеть выход из информационного наркоза.