В Краснодаре объявили конкурс на должность мэра

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 15 сентября в Краснодаре начинается прием документов на конкурс главы города

В гордуме Краснодара сообщили, что конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Краснодара пройдет 8 ноября. Документы на него будут принимать с 15 сентября по 14 октября.

Членами конкурсной комиссии стали председатель городской Думы Вера Галушко, первый заместитель председателя гордумы Галина Ермакова, председатель городской Общественной палаты Юрий Ткаченко и заместитель начальника управления делами гордумы Кирилл Перцев. Еще четырех человек назначит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Документы будут принимать в администрации города по улице Красной, 122, в кабинете 148. Принести их можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00.

Отметим, подать документы могут кандидаты не младше 21, но и не старше 65 лет. Полную инструкцию как стать мэром можно почитать здесь.

Напомним, что нового главу в Краснодаре назначат из-за досрочного ухода Андрея Алексеенко. Сейчас обязанности главы города исполняет Максим Слюсаренко.

Кадровые перестановки Конкурсы Краснодар

Новости

В Краснодаре объявили конкурс на должность мэра
Кубанское казачье войско выступило против шоу Манижи на фестивале казачьей культуры. Его организаторы пообещали еще сюрпризы в программе
Роскомнадзор отчитался о резком росте жалоб по теме СВО
«Ночь кино-2022»: узнали, какая будет программа в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике
На автовокзале Краснодар-1 эвакуировали людей из-за угрозы минирования — соцсети. Юга.ру попытались выяснить, что происходит
Последние летние выходные в Краснодарском крае будут дождливыми

Лента новостей

«Вся красота внизу, а вершина — это уже борьба с самим собой»
Вчера, 13:01 Партнерский
«Вся красота внизу, а вершина — это уже борьба с самим собой»
Как краснодарские медики покорили Эльбрус
«Адреналина охота»
24 августа, 13:45
«Адреналина охота»
Как в Краснодарском крае набирают на контрактную службу и кто туда идёт
В Краснодаре представят книгу «Инфернальный феминизм»
Вчера, 16:25
В Краснодаре представят книгу «Инфернальный феминизм»
Поговорили с редакторкой о маргинальной литературе, женском письме и консервативном повороте России

Реклама на сайте