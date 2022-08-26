В Краснодаре объявили конкурс на должность мэра

С 15 сентября в Краснодаре начинается прием документов на конкурс главы города

В гордуме Краснодара сообщили, что конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Краснодара пройдет 8 ноября. Документы на него будут принимать с 15 сентября по 14 октября.

Членами конкурсной комиссии стали председатель городской Думы Вера Галушко, первый заместитель председателя гордумы Галина Ермакова, председатель городской Общественной палаты Юрий Ткаченко и заместитель начальника управления делами гордумы Кирилл Перцев. Еще четырех человек назначит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Документы будут принимать в администрации города по улице Красной, 122, в кабинете 148. Принести их можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00.

Отметим, подать документы могут кандидаты не младше 21, но и не старше 65 лет. Полную инструкцию как стать мэром можно почитать здесь.

Напомним, что нового главу в Краснодаре назначат из-за досрочного ухода Андрея Алексеенко. Сейчас обязанности главы города исполняет Максим Слюсаренко.