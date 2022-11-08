В Ростовской области пройдут учения с запуском сирен. Жителям рекомендовали собрать тревожные чемоданчики

Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артёмов сообщил, что 9 ноября в регионе пройдут командно-штабные учения по гражданской обороне

Информация об этом появилась на сайте правительства Ростовской области. Как сообщается, будут отработаны практические действия по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Проверят готовность специалистов служб экстренного реагирования к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, развертывание сборных и приемных эвакуационных пунктов.

С 10:25 до 11:00 задействуют региональные, муниципальные и комплексные системы экстренного оповещения с реальным запуском электросирен и передачей тестового сообщения «Техническая проверка». Кроме того, с 10:43 до 10:44 такую же информацию доведут до жителей региона путем замещения передач общедоступных теле- и радиоканалов первого мультиплекса.

В ноябре в Ростове начали распространять памятки со списком вещей для «тревожного чемоданчика». Как пишет 1Rnd, инструкции, как его собрать, появились в многоквартирных домах. В МЧС достоверность памятки подтвердили, её создали на случай различных чрезвычайных ситуаций.

В базовый набор «тревожного чемоданчика» входят: аптечка, фонарик, радиоприёмник с запасом батареек, универсальный и охотничий ножи, запас воды и еды минимум на трое суток, смена нижнего белья и носков, свисток, охотничьи спички, сухой спирт, газовые зажигалки, ремонтный комплект (нитки, иголки и так далее), одноразовая посуда, средства гигиены.

В Краснодарском крае в октябре тоже должны были провести плановую проверку системы тревоги, но потом отменили её. В Геленджике она состоялась, но сирены не включали.

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону руководители предприятий начали получать письма, в которых бизнесменов просят обеспечить защиту населения от опасностей, связанных СВО.

Ранее Госжилинспекция Краснодарского края разослала управляющим компаниям письмо с требованием навести порядок в подвалах — они могут стать бомбоубежищами.