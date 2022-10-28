Власти Ростова собирают информацию о подвалах

В Ростове-на-Дону руководители предприятий начали получать письма, в которых бизнесменов просят обеспечить защиту населения от опасностей, связанных СВО

Об этом пишет dоnnews.ru. В распоряжении издания есть копия такого письма, которые рассылают районные администрации города.

В письме перечислены три просьбы . Во-первых, не позднее 28 октября сообщить в администрацию района о наличии или отсутствии подвалов, заглубленных, цокольных помещений. Если такие имеются — их надо очистить. Во-вторых, до 31 октября нанести разметки по обозначению укрытий и маршрутов движения к ним. В-третьих, если подвал арендуется, то надо переслать это письмо собственнику помещения.

В документе уточняется, что решение о рассылке таких писем приняли 25 октября на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Также руководителям предприятий направили «Методические рекомендации по укрытию населения в защитных сооружениях гражданской обороны», их разработало ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодарском крае, Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования и особый режим. Меры приняли из-за введения военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Госжилинспекция Краснодарского края разослала управляющим компаниям письмо с требованием навести порядок в подвалах. В нем служба ссылается на постановление правительства о порядке создания убежищ.

Кроме того, глава Адыгеи поручил актуализировать списки укрытий и проверить уровень охраны объектов жизнедеятельности.