В Краснодарском крае частично отменили плановую проверку системы тревоги

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По решению МЧС РФ 5 октября в Краснодаре отменили плановую проверку системы оповещения. В Геленджике она состоится, но сирены включать не будут

В МЧС по Краснодарскому краю подтвердили отмену проверки системы оповещения 5 октября. Она должны была начаться в 10:40. По сигналу необходимо было включить любой из 10 российских общедоступных телевизионных каналов или «Радио России» и прослушать специальное сообщение.

Мэрия Краснодара уточнила, что сигнала тревоги в этот день не будет и сообщения в СМИ не появятся. Также проверку системы оповещения отменили в Апшеронске, Новороссийске и в Крымском районе. 

В Геленджике проверка системы состоится, однако без сигналов тревоги. Об этом написали в официальном телеграм-канале администрации города.

В ряде СМИ со ссылками на МЧС России причиной отмены назвали «сложную геополитическую обстановку и проведение специальной военной операции».

Весной этого года была аналогичная ситуация. Сначала проверку системы оповещения в Краснодарском крае запланировали на 2 марта, однако 25 февраля, после начала спецоперации в Украине, её отменили.

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