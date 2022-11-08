Первый готовый пролет Крымского моста доставили к месту монтажа

Премьер-министр РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале, что строители транспортировали первый пролет Крымского моста весом 300 тонн.

Конструкцию перевозили на самоходном многоколесном модуле. На готовом пролете усилили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов.

Как писали Юга.ру, 8 ноября с 4:00 до 16:00 закрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме. Электричка Анапа — Керчь выполнит дополнительный рейс.

Также ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре. После этого начнут приводить в порядок ту часть, которая сейчас имеет ограниченную пропускную способность.