Первый готовый пролет Крымского моста доставили к месту монтажа

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Строители транспортировали первый готовый пролет Крымского моста

Премьер-министр РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале, что строители транспортировали первый пролет Крымского моста весом 300 тонн.

Конструкцию перевозили на самоходном многоколесном модуле. На готовом пролете усилили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов.

Как писали Юга.ру, 8 ноября с 4:00 до 16:00 закрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме. Электричка Анапа — Керчь выполнит дополнительный рейс.

Также ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре. После этого начнут приводить в порядок ту часть, которая сейчас имеет ограниченную пропускную способность.

Крымский мост Ремонт дорог

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Первый готовый пролет Крымского моста доставили к месту монтажа
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