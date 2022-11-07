Из-за ремонта Крымского моста электричка Анапа — Керчь сделает дополнительный рейс

8 ноября электричка Анапа — Керчь выполнит еще один рейс из-за закрытия автомобильного движения по Крымскому мосту

В период закрытия Крымского моста для автомобилистов 8 ноября электричка Анапа — Керчь сделает дополнительный рейс, сообщил «Интерфакс». Отмечается, что ж/д транспорт будет курсировать в штатном режиме. Из Анапы в направлении полуострова 8 ноября запланированы 3 рейса: в 9:18, 12:10 и 19:55.

Автобусы, которые не смогут пересечь мост во время ремонта, останутся на автостанциях Крыма.

Как писали Юга.ру, 8 ноября с 4:00 до 16:00 будет ограничено автомобильное движение по Крымскому мосту. В это время там проведут технические работы.