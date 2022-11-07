Из-за ремонта Крымского моста электричка Анапа — Керчь сделает дополнительный рейс

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

8 ноября электричка Анапа — Керчь выполнит еще один рейс из-за закрытия автомобильного движения по Крымскому мосту

В период закрытия Крымского моста для автомобилистов 8 ноября электричка Анапа — Керчь сделает дополнительный рейс, сообщил «Интерфакс». Отмечается, что ж/д транспорт будет курсировать в штатном режиме. Из Анапы в направлении полуострова 8 ноября запланированы 3 рейса: в 9:18, 12:10 и 19:55. 

Автобусы, которые не смогут пересечь мост во время ремонта, останутся на автостанциях Крыма. 

Как писали Юга.ру, 8 ноября с 4:00 до 16:00 будет ограничено автомобильное движение по Крымскому мосту. В это время там проведут технические работы.

Крымский мост Поезда

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Из-за ремонта Крымского моста электричка Анапа — Керчь сделает дополнительный рейс
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