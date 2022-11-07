На Крымском мосту приостановят автомобильное движение

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

8 ноября на Крымском мосту приостановят автомобильное движение

В пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что 8 ноября с 4:00 до 16:00 приостановят движение автомобилей по Крымскому мосту. Это связано с проведением технологических работ на поврежденном участке.

Ранее в ведомстве сообщали, что 7-10 ноября возможны перерывы движения по мосту из-за ремонтно-восстановительных работ. Автомобилистов просят отправляться на полуостров по альтернативному пути.

Напомним, что для грузовиков движение по мосту закрыто. Также с 27 октября ограничили проезд к Керченской переправе. На паромах перевозят только специальные грузы. По данным пресс-службы Краснодарского края, сейчас очереди на переправу ожидают 42 грузовика с продуктами и товарами первой необходимости. 

Как писали Юга.ру, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре. После этого начнут приводить в порядок ту часть, которая сейчас имеет ограниченную пропускную способность.

Автомобили Крымский мост

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