На Крымском мосту приостановят автомобильное движение

В пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что 8 ноября с 4:00 до 16:00 приостановят движение автомобилей по Крымскому мосту. Это связано с проведением технологических работ на поврежденном участке.

Ранее в ведомстве сообщали, что 7-10 ноября возможны перерывы движения по мосту из-за ремонтно-восстановительных работ. Автомобилистов просят отправляться на полуостров по альтернативному пути.

Напомним, что для грузовиков движение по мосту закрыто. Также с 27 октября ограничили проезд к Керченской переправе. На паромах перевозят только специальные грузы. По данным пресс-службы Краснодарского края, сейчас очереди на переправу ожидают 42 грузовика с продуктами и товарами первой необходимости.

Как писали Юга.ру, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре. После этого начнут приводить в порядок ту часть, которая сейчас имеет ограниченную пропускную способность.