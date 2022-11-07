В аварии в Краснодарском крае погибли три человека

В ДТП с грузовиком в Новокубанском районе погибла семья из трех человек

6 ноября на трассе «Кавказ» в Новокубанском районе произошло ДТП. По данным ГИБДД отечественная «шестерка» выезжала со стороны хутора Марьинского на федеральную трассу «Кавказ». Водитель хотел проскочить на красный свет, но не успел. Легковушка столкнулась с грузовиком.

В машине находились три человека: 44-летний водитель его 14-летний сын и 63-летняя мать. Все они скончались.

Ранее Юга.ру рассказывали об аварии в центре Краснодара в результате которой скончались двое человек, хотя сначала СМИ сообщали о троих погибших. Еще одно смертельное ДТП произошло накануне в Славянском районе.